27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Чиновникам Екатеринбурга оставили доступ к запрещенному Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , депутат, телефон, чиновник, сотовый телефон, мобильный доступ
Ранее из запрещенного в России Instagram ушел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото:

Несмотря на блокировку соцсети Instagram (внесена в список запрещенных в России ресурсов), сотрудники администрации Екатеринбурга имеют возможность беспрепятственно пользоваться ею, подключаясь к Wi-Fi. Об этом URA.RU рассказал чиновник мэрии, который по просьбе корреспондента проверил информацию, появившуюся накануне в одном из местных telegram-каналов.

«Instagram действительно работает в штатном порядке — без VPN. Загружается не только главная страница с лентой новостей, но и сообщения, страницы пользователей и так далее», — поделился чиновник.

Согласно порталу госзакупок, интернет в мэрию по заказу МБУ «Электронный Екатеринбург» поставляют четыре провайдера — «ЭР-Телеком» («Дом.ru»), «Ростелеком», «Вымпелком» («Билайн») и «Эскомтел». К моменту публикации на запрос агентства ответили только в «Ростелекоме». В компании подчеркнули, что в полном объеме выполняют требование властей по ограничению доступа к соцсети. В пресс-службе горадминистрации обещали уточнить информацию по теме.

Instagram включили в список запрещенных в РФ ресурсов после того, как деятельность его материнской компании — Meta — была признана властями экстремистской из-за отказа блокировать сообщения с призывами к насилию в отношении россиян. Под блокировку попала и другая соцсеть, входящая в Meta — Facebook (внесена в список запрещенных в России ресурсов). По словам источника URA.RU, зайти на этот сайт с Wi-Fi администрации не удается.

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Несмотря на блокировку соцсети Instagram (внесена в список запрещенных в России ресурсов), сотрудники администрации Екатеринбурга имеют возможность беспрепятственно пользоваться ею, подключаясь к Wi-Fi. Об этом URA.RU рассказал чиновник мэрии, который по просьбе корреспондента проверил информацию, появившуюся накануне в одном из местных telegram-каналов. «Instagram действительно работает в штатном порядке — без VPN. Загружается не только главная страница с лентой новостей, но и сообщения, страницы пользователей и так далее», — поделился чиновник. Согласно порталу госзакупок, интернет в мэрию по заказу МБУ «Электронный Екатеринбург» поставляют четыре провайдера — «ЭР-Телеком» («Дом.ru»), «Ростелеком», «Вымпелком» («Билайн») и «Эскомтел». К моменту публикации на запрос агентства ответили только в «Ростелекоме». В компании подчеркнули, что в полном объеме выполняют требование властей по ограничению доступа к соцсети. В пресс-службе горадминистрации обещали уточнить информацию по теме. Instagram включили в список запрещенных в РФ ресурсов после того, как деятельность его материнской компании — Meta — была признана властями экстремистской из-за отказа блокировать сообщения с призывами к насилию в отношении россиян. Под блокировку попала и другая соцсеть, входящая в Meta — Facebook (внесена в список запрещенных в России ресурсов). По словам источника URA.RU, зайти на этот сайт с Wi-Fi администрации не удается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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