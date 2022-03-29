МО: ВСУ и неонацисты используют режим тишины в корыстных целях

30 марта 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Украинские военные используют режимы тишины для восстановления боеспособности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные силы Украины и неонацисты используют режим тишины для восстановления своей боеспособности. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали „режимы тишины“ для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве живого щита насильно удерживается мирное население», — сказал Мизинцев. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные силы Украины и неонацисты используют режим тишины для восстановления своей боеспособности. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали „режимы тишины“ для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве живого щита насильно удерживается мирное население», — сказал Мизинцев. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.