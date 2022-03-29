29 марта 2022

МО: ВСУ и неонацисты используют режим тишины в корыстных целях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Украинские военные используют режимы тишины для восстановления боеспособности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные силы Украины и неонацисты используют режим тишины для восстановления своей боеспособности. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали „режимы тишины“ для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве живого щита насильно удерживается мирное население», — сказал Мизинцев.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные силы Украины и неонацисты используют режим тишины для восстановления своей боеспособности. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали „режимы тишины“ для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве живого щита насильно удерживается мирное население», — сказал Мизинцев. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...