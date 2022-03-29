Челябинский экс-депутат Госдумы выбрал новое занятие

Спустя полгода после возвращения в челябинский парламент Виталий Пашин решил взять дополнительную нагрузку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, ныне депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин готовится войти в состав комитета по экологии областного парламента. Эту информацию сообщили URA.RU в ЗСО и подтвердил сам Пашин.

«Постановление об изменении состава комитета по экологии и природопользованию внесено в повестку ближайшего заседания, назначенное на 31 марта. Оно предусматривает избрание в состав комитета Пашина», — пояснили URA.RU в заксобрании.

«Мне просто близка эта тема. В Госдуме я часто занимался вопросами экологии, помимо основных обязанностей. Теперь я хочу внести вклад в улучшение экологии Южного Урала», — заявил Пашин URA.RU.

Сейчас Пашин состоит в комитете по ЖКХ. Регламент работы заксобрания позволяет ему работать в двух комитетах. В областной парламент он вернулся после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года, когда партия не добрала ожидаемого числа голосов. Затем Пашин возглавил региональное отделение партии.