29 марта 2022

Челябинский экс-депутат Госдумы выбрал новое занятие

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Открытие регионального отделения Всемирного русского народного собора с участием миллиардера, владельца телеканала «Царьград» и митрополита Челябинского и Миасского Григория. Челябинск, ганин анатолий, пашин виталий
Спустя полгода после возвращения в челябинский парламент Виталий Пашин решил взять дополнительную нагрузку Фото:

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, ныне депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин готовится войти в состав комитета по экологии областного парламента. Эту информацию сообщили URA.RU в ЗСО и подтвердил сам Пашин.

«Постановление об изменении состава комитета по экологии и природопользованию внесено в повестку ближайшего заседания, назначенное на 31 марта. Оно предусматривает избрание в состав комитета Пашина», — пояснили URA.RU в заксобрании.

«Мне просто близка эта тема. В Госдуме я часто занимался вопросами экологии, помимо основных обязанностей. Теперь я хочу внести вклад в улучшение экологии Южного Урала», — заявил Пашин URA.RU.

Сейчас Пашин состоит в комитете по ЖКХ. Регламент работы заксобрания позволяет ему работать в двух комитетах. В областной парламент он вернулся после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года, когда партия не добрала ожидаемого числа голосов. Затем Пашин возглавил региональное отделение партии.

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Экс-депутат Госдумы от ЛДПР, ныне депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин готовится войти в состав комитета по экологии областного парламента. Эту информацию сообщили URA.RU в ЗСО и подтвердил сам Пашин. «Постановление об изменении состава комитета по экологии и природопользованию внесено в повестку ближайшего заседания, назначенное на 31 марта. Оно предусматривает избрание в состав комитета Пашина», — пояснили URA.RU в заксобрании. «Мне просто близка эта тема. В Госдуме я часто занимался вопросами экологии, помимо основных обязанностей. Теперь я хочу внести вклад в улучшение экологии Южного Урала», — заявил Пашин URA.RU. Сейчас Пашин состоит в комитете по ЖКХ. Регламент работы заксобрания позволяет ему работать в двух комитетах. В областной парламент он вернулся после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года, когда партия не добрала ожидаемого числа голосов. Затем Пашин возглавил региональное отделение партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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