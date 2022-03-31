«Коммерсант»: в России начались проблемы с поставками табака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, третий день. Пермь, табак, табачный киоск
На перестройку логистики поставок табака в РФ может потребоваться несколько месяцев, считают в RusTobacco Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские табачные магазины столкнулись с сокращением ассортимента табака для самокруток. Об этом сообщает «Коммерсант».

Табачные магазины в РФ столкнулись с проблемами с поставками табака для самокруток, около 70% импорта которого происходило из стран Евросоюза, сообщают собеседники газеты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака для самокруток.

По словам председателя совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игоря Моисеева, перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским союзом. Основными поставщиками табака для самокруток в РФ были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов перевозилась автомобильным транспортом через Белоруссию, уточнил он. В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские табачные магазины столкнулись с сокращением ассортимента табака для самокруток. Об этом сообщает «Коммерсант». Табачные магазины в РФ столкнулись с проблемами с поставками табака для самокруток, около 70% импорта которого происходило из стран Евросоюза, сообщают собеседники газеты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака для самокруток. По словам председателя совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игоря Моисеева, перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским союзом. Основными поставщиками табака для самокруток в РФ были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов перевозилась автомобильным транспортом через Белоруссию, уточнил он. В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...