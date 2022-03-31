«Коммерсант»: в России начались проблемы с поставками табака

На перестройку логистики поставок табака в РФ может потребоваться несколько месяцев, считают в RusTobacco Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские табачные магазины столкнулись с сокращением ассортимента табака для самокруток. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Табачные магазины в РФ столкнулись с проблемами с поставками табака для самокруток, около 70% импорта которого происходило из стран Евросоюза, сообщают собеседники газеты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака для самокруток.

По словам председателя совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игоря Моисеева, перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским союзом. Основными поставщиками табака для самокруток в РФ были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов перевозилась автомобильным транспортом через Белоруссию, уточнил он. В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине.