Европе предрекли проблемы из-за отказа платить за газ РФ рублями

01 апреля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Отказ от российского газа приведет к росту цен в Европе, считает эксперт Фото: Максим Егоров © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами. Таким мнением поделился эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн. «Если государства — члены ЕС решат отказаться платить в рублях и если Россия полностью перекроет газопровод, тогда странам ЕС остается, во-первых, использовать резервы, а потом прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа», — рассказал Томанн в беседе с RT. В таком случае, по мнению эксперта, Европе придется сократить подачу газа для промышленности и населения, что, в свою очередь, приведет к росту цен и создаст проблемы для отдельных граждан и бизнеса. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. В «Газпроме» заявили, что уже готовятся к отключению ряда «недружественных стран» от поставок газа. В Центробанке дали разъяснение по процедуре оплаты газа рублями. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами. Таким мнением поделился эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн. «Если государства — члены ЕС решат отказаться платить в рублях и если Россия полностью перекроет газопровод, тогда странам ЕС остается, во-первых, использовать резервы, а потом прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа», — рассказал Томанн в беседе с RT. В таком случае, по мнению эксперта, Европе придется сократить подачу газа для промышленности и населения, что, в свою очередь, приведет к росту цен и создаст проблемы для отдельных граждан и бизнеса. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. В «Газпроме» заявили, что уже готовятся к отключению ряда «недружественных стран» от поставок газа. В Центробанке дали разъяснение по процедуре оплаты газа рублями.