ЦБ РФ объяснил, как страны будут проводить платежи за газ рублями

31 марта 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

В Центробанке ввели особый режим банковских счетов для оплаты рублями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту При расчете оплаты газа уполномоченная кредитная организация будет открывать покупателям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в Центробанке. «Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа „К“ в этой валюте. Списание средств в рублях с банковского счета типа „К“ в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа», — сообщили в Банке России. Режим банковских счетов типа «К» установил совет директоров ЦБ с 1 апреля для расчетов за природный газ с другими странами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме оплаты за газ только рублями, мера затронет недружественные страны, передает телеканал 360. В их числе США, Евросоюз и другие государства, которые вводили против РФ санкции. Франция, Германия и Великобритания уже заявили, что не намерены покупать газ за рубли. Решение Путина об оплате газа рублями одобрили 76% россиян, выяснили в фонде «Общественное мнение», 27% думают, что это приведет к укреплению рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При расчете оплаты газа уполномоченная кредитная организация будет открывать покупателям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в Центробанке. «Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа „К“ в этой валюте. Списание средств в рублях с банковского счета типа „К“ в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа», — сообщили в Банке России. Режим банковских счетов типа «К» установил совет директоров ЦБ с 1 апреля для расчетов за природный газ с другими странами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме оплаты за газ только рублями, мера затронет недружественные страны, передает телеканал 360. В их числе США, Евросоюз и другие государства, которые вводили против РФ санкции. Франция, Германия и Великобритания уже заявили, что не намерены покупать газ за рубли. Решение Путина об оплате газа рублями одобрили 76% россиян, выяснили в фонде «Общественное мнение», 27% думают, что это приведет к укреплению рубля.