ЦБ РФ объяснил, как страны будут проводить платежи за газ рублями

При расчете оплаты газа уполномоченная кредитная организация будет открывать покупателям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в Центробанке.
«Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа „К“ в этой валюте. Списание средств в рублях с банковского счета типа „К“ в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа», — сообщили в Банке России. Режим банковских счетов типа «К» установил совет директоров ЦБ с 1 апреля для расчетов за природный газ с другими странами.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме оплаты за газ только рублями, мера затронет недружественные страны, передает телеканал 360. В их числе США, Евросоюз и другие государства, которые вводили против РФ санкции. Франция, Германия и Великобритания уже заявили, что не намерены покупать газ за рубли. Решение Путина об оплате газа рублями одобрили 76% россиян, выяснили в фонде «Общественное мнение», 27% думают, что это приведет к укреплению рубля.
При расчете оплаты газа уполномоченная кредитная организация будет открывать покупателям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в Центробанке. «Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа „К“ в этой валюте. Списание средств в рублях с банковского счета типа „К“ в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа», — сообщили в Банке России. Режим банковских счетов типа «К» установил совет директоров ЦБ с 1 апреля для расчетов за природный газ с другими странами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме оплаты за газ только рублями, мера затронет недружественные страны, передает телеканал 360. В их числе США, Евросоюз и другие государства, которые вводили против РФ санкции. Франция, Германия и Великобритания уже заявили, что не намерены покупать газ за рубли. Решение Путина об оплате газа рублями одобрили 76% россиян, выяснили в фонде «Общественное мнение», 27% думают, что это приведет к укреплению рубля.