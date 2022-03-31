Свердловчанка на «Жди меня» ищет сестру, рожденную за решеткой. Видео

01 апреля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Анастасия всю жизнь мечтает найти и обнять сестру (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Екатеринбурга Анастасия О. обратилась на телепередачу «Жди меня» с просьбой помочь найти сестру, которую ее мама родила в заключении, и которую она не видела ни разу в жизни. В поисках женщине помогает свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Программа вышла на телеканале НТВ в конце марта. Екатеринбурженка Анастасия рассказала ведущим, что была маленькой, когда ее мама попала в тюрьму. «Мне было лет пять-шесть, точно не помню. Пришли милиционеры и забрали маму, она тогда уже была с большим животом. Ее посадили, там она родила девочку. Мы с братом жили у бабушки, отца у нас не было. Помню, как приходил следователь и рассказывал, что родилась здоровая малышка, предлагал забрать ее. Бабушка не захотела, хоть я и уговаривала ее», — вспоминала в студии героиня. Ни бабушка, ни мать после освобождения не желали ничего знать о рожденной в колонии девочке. Ее судьба волновала только Анастасию: еще подростком она твердо решила, что постарается найти сестру. Екатеринбурженка обратилась на программу «Жди меня», где начали расследование. Как сообщили ведущие, в ГУ ФСИН Свердловской области им не захотели помочь, зато откликнулась омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова. «Мы обратились в областное управление ЗАГС, были уверены, что найдем информацию, но не получилось. Идем дальше: поднимаем архивы следственного изолятора, колонии и больницы, которая в те годы принимала рожениц из СИЗО. Будем надеяться на вашу встречу!» — обратилась к Анастасии Татьяне Мерзлякова. Сама женщина тоже верит, что найдет сестру. «Высшая сила привела меня сюда, я верю, что она найдется», — со слезами на глазах сказала героиня. В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области URA.RU подтвердили, что на данный момент поиски девочки продолжаются. Ранее агентство писало, что на программе Андрея Малахова нашла сестру француженка, увезенная в детстве из свердловского детдома. Сейчас девушки общаются в соцсетях и мечтают о новой встрече. Если вы готовы поделиться необычной историей, которая может лечь в основу заметки — пишите нам . История Анастасии начинается на 16-й минуте программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Екатеринбурга Анастасия О. обратилась на телепередачу «Жди меня» с просьбой помочь найти сестру, которую ее мама родила в заключении, и которую она не видела ни разу в жизни. В поисках женщине помогает свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Программа вышла на телеканале НТВ в конце марта. Екатеринбурженка Анастасия рассказала ведущим, что была маленькой, когда ее мама попала в тюрьму. «Мне было лет пять-шесть, точно не помню. Пришли милиционеры и забрали маму, она тогда уже была с большим животом. Ее посадили, там она родила девочку. Мы с братом жили у бабушки, отца у нас не было. Помню, как приходил следователь и рассказывал, что родилась здоровая малышка, предлагал забрать ее. Бабушка не захотела, хоть я и уговаривала ее», — вспоминала в студии героиня. Ни бабушка, ни мать после освобождения не желали ничего знать о рожденной в колонии девочке. Ее судьба волновала только Анастасию: еще подростком она твердо решила, что постарается найти сестру. Екатеринбурженка обратилась на программу «Жди меня», где начали расследование. Как сообщили ведущие, в ГУ ФСИН Свердловской области им не захотели помочь, зато откликнулась омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова. «Мы обратились в областное управление ЗАГС, были уверены, что найдем информацию, но не получилось. Идем дальше: поднимаем архивы следственного изолятора, колонии и больницы, которая в те годы принимала рожениц из СИЗО. Будем надеяться на вашу встречу!» — обратилась к Анастасии Татьяне Мерзлякова. Сама женщина тоже верит, что найдет сестру. «Высшая сила привела меня сюда, я верю, что она найдется», — со слезами на глазах сказала героиня. В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области URA.RU подтвердили, что на данный момент поиски девочки продолжаются. Ранее агентство писало, что на программе Андрея Малахова нашла сестру француженка, увезенная в детстве из свердловского детдома. Сейчас девушки общаются в соцсетях и мечтают о новой встрече. Если вы готовы поделиться необычной историей, которая может лечь в основу заметки — пишите нам. История Анастасии начинается на 16-й минуте программы.