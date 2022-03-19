Из Франции с любовью: история сестер, которых разлучила судьба

Как общаются семьи из Бордо и Челябинска после первой встречи на шоу Андрея Малахова

19 марта 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Сестры впервые встретились на российском шоу Фото: скриншот программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» Когда француженка Элен Лешодэ Дидьежен и челябинка Людмила Вербицкая впервые встретились и обнялись в студии шоу «Прямой эфир», рыдали все гости и сотрудники телеканала «Россия 1». А когда программа увидела свет — то и зрители со всей России. Девочка, родившаяся в Свердловской области и удочеренная французами, давно искала своих родных и нашла в Челябинске. О том, как общаются после первой встречи сестры и о чем мечтают — в материале URA.RU. Элен Ирина-Элен долгое время пыталась найти в России родню Фото: скриншот программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» Ирине Некрасовой — так раньше звали Элен Лешодэ Дидьежен — было четыре года, когда ее удочерили и увезли из детдома Каменск-Уральского (Свердловская область) во Францию, в Бордо. А родилась девочка в Красноуфимске, в неблагополучной семье. Отец — Александр Некрасов — умер по пьяни. Мама — Людмила Захваткина — тоже спилась и умерла в голоде и нищете. Кроме Ирины, у супругов еще было трое сыновей. Всех детей определили по детским домам. «Когда я увидела Ирину со спины, то сразу поняла, что она будет моей дочкой. Я не выбирала, мы как будто были предназначены друг другу», — так вспоминала в студии первую встречу в детдоме приемная мама Ирины — Алин. От малышки никогда не скрывали, что в ней течет русская кровь. Окруженная любовью и вниманием французской семьи, девочка выросла и у нее появилась мечта — найти русских родных. Элен обратилась на программу «Прямой эфир», где после долгого журналистского расследования ее пригласили в Россию — встретиться с сестрой. Людмила Людмила со слезами вспоминала о детстве Фото: скриншот программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» Людмила Вербицкая родилась в Челябинске, но от брака Людмилы Захваткиной с первым мужем — Сергеем. У них было двое детей — дочь и сын. Мать бросила семью, когда Люде был год. Девочка осталась с отцом, а когда тот сел в тюрьму, попала в детдом. Вспоминая детство, Людмила плакала: оно было безрадостным и тяжелым. Однако дальнейшая жизнь девушки сложилась счастливо: она вышла замуж, супруги воспитывают четверых детей. «Когда мне было 18, мне сообщили о смерти мамы и о том, что у меня, кроме родного брата, еще есть три брата и сестра. Сказали, что все они тяжело больные люди с умственной отсталостью. Я на тот момент была уже беременна и не могла на себя взвалить такую ношу. Если бы я знала, что все не так!» — сокрушалась в студии Людмила. Встреча Встреча сестер была очень трогательной Фото: скриншот программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» Пока на экране Ирине-Элен показывали кадры из детского дома и российской глубинки, она не могла сдержать слез. Плакала с ней и ее мама Алин. Журналистам удалось отыскать и по видеосвязи вывести в эфир двух родных братьев девушки — они живут в свердловских психоневрологических диспансерах. Третий был в детстве усыновлен в Канаду и его местонахождение неизвестно. Кульминацией программы стала встреча сестер, которые никогда не виделись в жизни. Когда Людмила зашла в студию, Элен бросилась ей на шею. «Не плачь, не плачь, какая ты красивая!» — утирала Людмила слезы сестре. Вместе с героинями плакала студия. Гости единодушно решили, что родственницы похожи между собой. А когда эксперт озвучил результат теста ДНК — вероятность биологического родства 99,9% — зал загудел от восторга. Сейчас Новость по теме Удочеренная французами свердловчанка нашла родных на шоу Малахова К сожалению, Людмила Вербицкая отказалась встретиться с журналистами: она объяснила, что устала от внимания прессы и хотела бы сохранить свое счастье внутри семьи. Ее супруг, Николай, рассказал URA.RU, что сестры сейчас каждый день общаются в социальных сетях. «Еще в Москве, после передачи, мы все вместе поужинали в ресторане гостиницы. Ирина очень хороший, простой человек, всей нашей семье понравилась. Жена предлагала сразу ей и ее маме поехать к нам в гости в Челябинск, но они отказались — Ирина учится на остеопата, ей надо было возвращаться домой. Сейчас дня не проходит, чтобы они не общались через соцсети — рассказывают до мелочей все новости из жизни», — объяснил Николай Вербицкий. Мечты Элен и ее приемная мама собираются приехать в Россию еще раз Фото: скриншот программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» Теперь обе семьи — во Франции и в России — мечтают о новой встрече. Ирина и ее мама Алин уже купили билеты в Россию, они должны сюда прилететь летом. Француженки намерены снять в Челябинске квартиру и десять дней провести на Урале. А потом вместе с Людмилой и ее средней дочерью семейство планировало отправиться во Францию. «Сейчас все эти планы под вопросом, ведь границы закрыты, но мы не теряем надежды. Ирина пока не сдает билеты. Она нам очень понравилась, такая хорошая, прикольная! Когда после съемок мы обнимались за кулисами и никак не могли отпустить друг друга, разрыдался даже наш редактор Дмитрий. А мама, вернувшись в Челябинск, еще два дня плакала над тем, как сложилась ее и Ирины судьба», — рассказала URA.RU одна из дочерей Людмилы Вербицкой. Вербицкие добавили, что семья Лешодэ Дидьежен предложила им всем переехать во Францию, чтобы быть всем рядом. «Но мы отказались и сказали — лучше вы к нам. В любом случае, сестры нашли друг друга и больше ничего их не разлучит», — уверен Николай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Когда француженка Элен Лешодэ Дидьежен и челябинка Людмила Вербицкая впервые встретились и обнялись в студии шоу «Прямой эфир», рыдали все гости и сотрудники телеканала «Россия 1». А когда программа увидела свет — то и зрители со всей России. Девочка, родившаяся в Свердловской области и удочеренная французами, давно искала своих родных и нашла в Челябинске. О том, как общаются после первой встречи сестры и о чем мечтают — в материале URA.RU. Элен Ирине Некрасовой — так раньше звали Элен Лешодэ Дидьежен — было четыре года, когда ее удочерили и увезли из детдома Каменск-Уральского (Свердловская область) во Францию, в Бордо. А родилась девочка в Красноуфимске, в неблагополучной семье. Отец — Александр Некрасов — умер по пьяни. Мама — Людмила Захваткина — тоже спилась и умерла в голоде и нищете. Кроме Ирины, у супругов еще было трое сыновей. Всех детей определили по детским домам. «Когда я увидела Ирину со спины, то сразу поняла, что она будет моей дочкой. Я не выбирала, мы как будто были предназначены друг другу», — так вспоминала в студии первую встречу в детдоме приемная мама Ирины — Алин. От малышки никогда не скрывали, что в ней течет русская кровь. Окруженная любовью и вниманием французской семьи, девочка выросла и у нее появилась мечта — найти русских родных. Элен обратилась на программу «Прямой эфир», где после долгого журналистского расследования ее пригласили в Россию — встретиться с сестрой. Людмила Людмила Вербицкая родилась в Челябинске, но от брака Людмилы Захваткиной с первым мужем — Сергеем. У них было двое детей — дочь и сын. Мать бросила семью, когда Люде был год. Девочка осталась с отцом, а когда тот сел в тюрьму, попала в детдом. Вспоминая детство, Людмила плакала: оно было безрадостным и тяжелым. Однако дальнейшая жизнь девушки сложилась счастливо: она вышла замуж, супруги воспитывают четверых детей. «Когда мне было 18, мне сообщили о смерти мамы и о том, что у меня, кроме родного брата, еще есть три брата и сестра. Сказали, что все они тяжело больные люди с умственной отсталостью. Я на тот момент была уже беременна и не могла на себя взвалить такую ношу. Если бы я знала, что все не так!» — сокрушалась в студии Людмила. Встреча Пока на экране Ирине-Элен показывали кадры из детского дома и российской глубинки, она не могла сдержать слез. Плакала с ней и ее мама Алин. Журналистам удалось отыскать и по видеосвязи вывести в эфир двух родных братьев девушки — они живут в свердловских психоневрологических диспансерах. Третий был в детстве усыновлен в Канаду и его местонахождение неизвестно. Кульминацией программы стала встреча сестер, которые никогда не виделись в жизни. Когда Людмила зашла в студию, Элен бросилась ей на шею. «Не плачь, не плачь, какая ты красивая!» — утирала Людмила слезы сестре. Вместе с героинями плакала студия. Гости единодушно решили, что родственницы похожи между собой. А когда эксперт озвучил результат теста ДНК — вероятность биологического родства 99,9% — зал загудел от восторга. Сейчас К сожалению, Людмила Вербицкая отказалась встретиться с журналистами: она объяснила, что устала от внимания прессы и хотела бы сохранить свое счастье внутри семьи. Ее супруг, Николай, рассказал URA.RU, что сестры сейчас каждый день общаются в социальных сетях. «Еще в Москве, после передачи, мы все вместе поужинали в ресторане гостиницы. Ирина очень хороший, простой человек, всей нашей семье понравилась. Жена предлагала сразу ей и ее маме поехать к нам в гости в Челябинск, но они отказались — Ирина учится на остеопата, ей надо было возвращаться домой. Сейчас дня не проходит, чтобы они не общались через соцсети — рассказывают до мелочей все новости из жизни», — объяснил Николай Вербицкий. Мечты Теперь обе семьи — во Франции и в России — мечтают о новой встрече. Ирина и ее мама Алин уже купили билеты в Россию, они должны сюда прилететь летом. Француженки намерены снять в Челябинске квартиру и десять дней провести на Урале. А потом вместе с Людмилой и ее средней дочерью семейство планировало отправиться во Францию. «Сейчас все эти планы под вопросом, ведь границы закрыты, но мы не теряем надежды. Ирина пока не сдает билеты. Она нам очень понравилась, такая хорошая, прикольная! Когда после съемок мы обнимались за кулисами и никак не могли отпустить друг друга, разрыдался даже наш редактор Дмитрий. А мама, вернувшись в Челябинск, еще два дня плакала над тем, как сложилась ее и Ирины судьба», — рассказала URA.RU одна из дочерей Людмилы Вербицкой. Вербицкие добавили, что семья Лешодэ Дидьежен предложила им всем переехать во Францию, чтобы быть всем рядом. «Но мы отказались и сказали — лучше вы к нам. В любом случае, сестры нашли друг друга и больше ничего их не разлучит», — уверен Николай.