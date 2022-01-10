Удочеренная французами свердловчанка нашла родных на шоу Малахова

11 января 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Ирина приехала из Франции, чтобы увидеться со своей сестрой Фото: Анна Майорова © URA.RU Уроженка Свердловской области, удочеренная семьей французов, Ирина Элен Камелия Лешодэ Дидьежен встретилась со своей биологической сестрой Людмилой Вербицкой на шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи вышел в эфир 11 января. «Людмила Вербицкая приехала сегодня на нашу передачу», — сказал телеведущий Андрей Малахов, пригласив гостью в студию. Встретившись, сестры обнялись и заплакали. После смерти родителей Вербицкой предложили быть опекуном Людмилы и трех ее братьев. Восемнадцатилетней девушке пришлось отказаться, потому что она не смогла бы обеспечить их. Братьев приняли в детские дома. Биологическая мать Людмилы умерла от голода в 2005 году. С отцом простились в 2002 году, но место его захоронения остается неизвестным, поскольку все данные о нем были уничтожены во время пожара. Ирина призналась, что поездка в Россию была ее давней мечтой. Она хотела лично увидеть биологических родственников 20 лет — с тех пор, как ее удочерили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уроженка Свердловской области, удочеренная семьей французов, Ирина Элен Камелия Лешодэ Дидьежен встретилась со своей биологической сестрой Людмилой Вербицкой на шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи вышел в эфир 11 января. «Людмила Вербицкая приехала сегодня на нашу передачу», — сказал телеведущий Андрей Малахов, пригласив гостью в студию. Встретившись, сестры обнялись и заплакали. После смерти родителей Вербицкой предложили быть опекуном Людмилы и трех ее братьев. Восемнадцатилетней девушке пришлось отказаться, потому что она не смогла бы обеспечить их. Братьев приняли в детские дома. Биологическая мать Людмилы умерла от голода в 2005 году. С отцом простились в 2002 году, но место его захоронения остается неизвестным, поскольку все данные о нем были уничтожены во время пожара. Ирина призналась, что поездка в Россию была ее давней мечтой. Она хотела лично увидеть биологических родственников 20 лет — с тех пор, как ее удочерили.