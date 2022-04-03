Челябинка просит помочь вернуться домой из Чехии из-за Украины

Прожившая 15 лет за границей дама просит помочь ей вернуться в Челябинск (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уроженка Челябинской области обратилась с просьбой помочь ей вернуться домой из Чехии после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении Ассоциации юристов России.

«Я гражданка РФ, 1966 года рождения. В Чехии проживаю 15 лет, состою на консульском учете. В связи со сложившейся ситуацией не хочу больше жить в недружественной стране, очень хочу вернуться домой. Могу ли я обратиться в ФМС по приезду в Россию? В ГУ МВД по Челябинской области мне сказали, что я могу обращаться по этому вопросу только в консульство РФ в Чехии», — цитируют обращение женщины, просившей не называть ее имени, в региональном отделении Ассоциации юристов России.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе организации, заявительница пожаловалась, что не может получить поддержку в рамках госпрограммы переселения соотечественников в пражском консульстве РФ из-за нехватки сотрудников. Однако челябинские юристы готовы помочь соотечественнице даже в том случае, если она по какой-то причине утратила российское гражданство.

Проблемы у россиян за рубежом начались вследствие санкций, введенных США и Евросоюзом после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как полноценную войну, ведущуюся против РФ политическими и экономическими методами.

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