Челябинского силовика судят за присвоение зарплат «мертвых душ»

Подсудимый фиктивно трудоустроил человека на должность водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском городском суде (Челябинская область) 4 апреля началось рассмотрение уголовного дела в отношении начальника отдела вневедомственной охраны района Павла Федорова, обвиняемого в получении зарплаты за «мертвых душ». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом URA.RU cообщили в канцелярии суда.

«Дело находится в производстве судьи Ольги Рыбаковой. Рассмотрение по существу начнется 4 апреля», — рассказали в суде.

По данным следствия, в январе 2016 года, будучи начальником межрайонного отдела вневедомственной охраны по Коркино и Еткульскому району, подсудимый фиктивно трудоустроил человека на должность водителя и электромонтера. Фактически сотрудника на рабочем месте не было. Подсудимый давал устные распоряжения подчиненным вносить ложные сведения в различные документы, в том числе трудовые договоры и табель учета рабочего времени. До 2020 года несуществующий работник получал зарплату, которую присваивал подсудимый.

Всего ущерб для бюджета составил более 670 тыс. рублей. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. На сайте регионального управления Росгвардии он до сих пор числится начальником отдела.