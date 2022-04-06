06 апреля 2022

В Пермском университете готовится оптимизация кадров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь, пермский государственный университет
В ПГНИУ создали комиссию по оптимизации штата Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) создана специальная комиссия по совершенствованию организационной структуры и штатного расписания вуза. Как следует из приказа ректора Дмитрия Красильникова, комиссия должна проанализировать действующую структуру учреждения и внести руководству предложения по ее оптимизации.

«Задачи комиссии: 2.1. Подготовка предложений ректору по оптимизации структуры и штатного расписания университета. 2.2. Разработка рекомендаций по нормативному регулированию условий формирования штатного расписания университета. 2.3. Подготовка предложений по формированию оптимальной структуры и штатной численности университета», — говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте ПГНИУ.

Комиссию возглавила проректор вуза по взаимодействию с органами госвласти и корпоративными структурами Яна Дорофеева. В состав также вошли руководители кадровых и экономических подразделений университета. Представителей профессорско-преподавательского сообщества в списке нет. URA.RU направило в ПГНИУ запрос с просьбой прокомментировать необходимость оптимизации штата вуза. На момент публикации ответа пресс-службы не последовало.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) создана специальная комиссия по совершенствованию организационной структуры и штатного расписания вуза. Как следует из приказа ректора Дмитрия Красильникова, комиссия должна проанализировать действующую структуру учреждения и внести руководству предложения по ее оптимизации. «Задачи комиссии: 2.1. Подготовка предложений ректору по оптимизации структуры и штатного расписания университета. 2.2. Разработка рекомендаций по нормативному регулированию условий формирования штатного расписания университета. 2.3. Подготовка предложений по формированию оптимальной структуры и штатной численности университета», — говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте ПГНИУ. Комиссию возглавила проректор вуза по взаимодействию с органами госвласти и корпоративными структурами Яна Дорофеева. В состав также вошли руководители кадровых и экономических подразделений университета. Представителей профессорско-преподавательского сообщества в списке нет. URA.RU направило в ПГНИУ запрос с просьбой прокомментировать необходимость оптимизации штата вуза. На момент публикации ответа пресс-службы не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...