В Челябинск привезли медведицу, бродившую у горнолыжного центра

В окрестностях ГЦЛ «Банное» поймали медведицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский зоопарк примет медвежонка, который был пойман в окрестностях горнолыжного центра «Банное» близ Магнитогорска, на территории Башкортостана. Он попался в клетку-ловушку 8 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Команда зоологов и ветеринаров оценила состояние хищника, а это оказалась девочка, и доставила на новое место жительства. После адаптации и положенных карантинных мероприятий малышка сможет воссоединиться со своей сестрой», — уточнили там.

Два медвежонка, оставшиеся без матери, были замечены в жилых массивах возле ГЛЦ в октябре 2021 года. Губернатор Алексей Текслер поручил спасти их и поместить в зоопарк. Тогда одного из медвежат удалось поймать. Это оказалась девочка, получившая кличку Шкода. Второй медвежонок был пойман только сейчас. Оба медвежонка в ближайшее время переедут в современные просторные вольеры, строительство которых начнется в этом году.

В сентябре прошлого года в Челябинском зоопарке от отравления погибли бурые медведи Степан и Маша. За пару недель до этого с похожими симптомами «слегла» медведица Бусинка, однако ее удалось спасти. В зоопарке нашли сумку с фаршем и вареным мясом, предположительно, напичканными ядом.