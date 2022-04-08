08 апреля 2022

В Челябинск привезли медведицу, бродившую у горнолыжного центра

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Медведь. Челябинск., зоопарк, медведь есть чо
В окрестностях ГЦЛ «Банное» поймали медведицу Фото:

Челябинский зоопарк примет медвежонка, который был пойман в окрестностях горнолыжного центра «Банное» близ Магнитогорска, на территории Башкортостана. Он попался в клетку-ловушку 8 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Команда зоологов и ветеринаров оценила состояние хищника, а это оказалась девочка, и доставила на новое место жительства. После адаптации и положенных карантинных мероприятий малышка сможет воссоединиться со своей сестрой», — уточнили там.

Два медвежонка, оставшиеся без матери, были замечены в жилых массивах возле ГЛЦ в октябре 2021 года. Губернатор Алексей Текслер поручил спасти их и поместить в зоопарк. Тогда одного из медвежат удалось поймать. Это оказалась девочка, получившая кличку Шкода. Второй медвежонок был пойман только сейчас. Оба медвежонка в ближайшее время переедут в современные просторные вольеры, строительство которых начнется в этом году.

В сентябре прошлого года в Челябинском зоопарке от отравления погибли бурые медведи Степан и Маша. За пару недель до этого с похожими симптомами «слегла» медведица Бусинка, однако ее удалось спасти. В зоопарке нашли сумку с фаршем и вареным мясом, предположительно, напичканными ядом.

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Челябинский зоопарк примет медвежонка, который был пойман в окрестностях горнолыжного центра «Банное» близ Магнитогорска, на территории Башкортостана. Он попался в клетку-ловушку 8 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Команда зоологов и ветеринаров оценила состояние хищника, а это оказалась девочка, и доставила на новое место жительства. После адаптации и положенных карантинных мероприятий малышка сможет воссоединиться со своей сестрой», — уточнили там. Два медвежонка, оставшиеся без матери, были замечены в жилых массивах возле ГЛЦ в октябре 2021 года. Губернатор Алексей Текслер поручил спасти их и поместить в зоопарк. Тогда одного из медвежат удалось поймать. Это оказалась девочка, получившая кличку Шкода. Второй медвежонок был пойман только сейчас. Оба медвежонка в ближайшее время переедут в современные просторные вольеры, строительство которых начнется в этом году. В сентябре прошлого года в Челябинском зоопарке от отравления погибли бурые медведи Степан и Маша. За пару недель до этого с похожими симптомами «слегла» медведица Бусинка, однако ее удалось спасти. В зоопарке нашли сумку с фаршем и вареным мясом, предположительно, напичканными ядом.
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