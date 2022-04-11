Помощь собирают те, кто хочет помочь людям, оказавшимся в беде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска 10 апреля отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 20 тонн товаров первой необходимости погрузили в самолет и отправили в Белгород.

«Вечером 10 апреля очередная партия продовольственных товаров общим весом около 20 тонн была отправлена нуждающимся. Спасатели Уральского учебного спасательного центра МЧС России осуществили погрузку продовольствия на борт министерства обороны РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Отправка гуманитарного груза жителям Донбасса впервые осуществляется из Челябинска воздушным путем. Ранее из региона груз отправляли наземным транспортом. Всего до Ростовской области за все время отправили четыре грузовика со всем необходимым.

Жители Донецкой и Луганской народных республик уже восемь лет живут в состоянии войны. Они нуждаются в гуманитарной помощи из-за непрекращающихся бомбежек со стороны ВСУ. Россия начала спецоперацию ради установления мира на территории республик. Операция носит исключительно освободительный характер.

Погрузка товаров в самолет ИЛ-76 Министерства Обороны РФ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Из Челябинска в Белгород отправили около 20 тонн гуманитарной помощи Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области