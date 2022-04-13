Капитан Литовкин: Киев готовит провокацию с применением ракет РФ

13 апреля 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Киев может совершить новую провокацию — устроить взрыв на химических заводах, обвинив в этом РФ. Для этого украинская сторона собирает остатки российских ракет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Есть факты того, что украинцы уже собирают остатки от российских ракет, типа „Искандер“, „Кинжал“, „Калибр“, и впоследствии элементы этих комплексов могут оказаться на месте терактов. Их могут привезти совсем из других районов, из мест, где были склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, с аэродромов. И это будет преподнесено как-то, что Россия бомбит химические предприятия», — объяснил Дмитрий Литовкин. Спикер добавил, что Минобороны РФ уже зафиксировали факты минирования химических предприятий в районе проведения спецоперации. «Украина, по данным Минобороны РФ, минирует химпредприятия, те, где есть большое количество реактивов. При взрыве они будут разбросаны по окрестностям и могут представлять серьезную химическую опасность», — подчеркнул Литовкин. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Чтобы обвинить российских военных в совершенных преступлениях в отношении граждан Украины, Киев начал готовить ряд провокаций. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, 9 апреля в результате обстрела была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Также украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря». По мнению экспертов, в качестве провокации националисты могут повторить аварию на Чернобыльской АЭС, подорвав действующий энергоблок.