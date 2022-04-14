Клишас посмеялся над амбициями Латвии

В Латвии физически не готовы к отключению от российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас иронично отреагировал на заявление Латвии о том, что страна хочет отключиться от российской электросети, но не имеет возможности. Сенатор предложил «помочь соседям» в их желаниях.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна сейчас физически не готова к отключению от единой электросети с Россией. При этом он отметил, политически — очень готова и хотела бы этого, передает РИА «Новости».

«Вот и отлично. Нужно помочь Латвии, тем более когда их желания совпадают с нашими возможностями. Нужно идти соседям навстречу», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс ранее заявил, что с начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. На следующий день латвийская компания Latvijas Gaze начала рассматривать возможность оплаты российского газа в рублях.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.