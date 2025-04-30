Американские чиновники пытались помешать Трампу установить контакт с Путиным

Американские чиновники пытались помешать главе Белого дома Дональду Трампу наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его первого президентского срока. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на чиновников.
«Половина нашей работы в ходе первого срока Трампа заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным», — передает слова чиновников журнал. Там добавили, что после возвращения в Белый дом в 2025 году, Трамп и его команда возобновили прямые связи с Москвой.
В первые 100 дней своего второго срока он уже провел телефонные переговоры с Путиным, а также состоялись встречи между представителями двух стран в Саудовской Аравии и Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил восстановление диалоговых каналов между Россией и США, передает «Царьград».
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