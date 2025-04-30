Американские чиновники пытались помешать Трампу установить контакт с Путиным

The Economist: в первый срок Трампа чиновники мешали ему общаться с Путиным
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После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп возобновил связи с Москвой
После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп возобновил связи с Москвой Фото:

Американские чиновники пытались помешать главе Белого дома Дональду Трампу наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его первого президентского срока. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на чиновников.

«Половина нашей работы в ходе первого срока Трампа заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным», — передает слова чиновников журнал. Там добавили, что после возвращения в Белый дом в 2025 году, Трамп и его команда возобновили прямые связи с Москвой.

В первые 100 дней своего второго срока он уже провел телефонные переговоры с Путиным, а также состоялись встречи между представителями двух стран в Саудовской Аравии и Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил восстановление диалоговых каналов между Россией и США, передает «Царьград».

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Американские чиновники пытались помешать главе Белого дома Дональду Трампу наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его первого президентского срока. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на чиновников. «Половина нашей работы в ходе первого срока Трампа заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным», — передает слова чиновников журнал. Там добавили, что после возвращения в Белый дом в 2025 году, Трамп и его команда возобновили прямые связи с Москвой. В первые 100 дней своего второго срока он уже провел телефонные переговоры с Путиным, а также состоялись встречи между представителями двух стран в Саудовской Аравии и Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил восстановление диалоговых каналов между Россией и США, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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