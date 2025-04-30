ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и склады боеприпасов

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ВС РФ нанесли успешные удары по объектам ВСУ
ВС РФ нанесли успешные удары по объектам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по складам боеприпасов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и склады боеприпасов», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. Там добавили, что также удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Для атак применялись оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники. Также использовались ракеты и артиллерия, заключили в ведомстве.

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Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по складам боеприпасов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и склады боеприпасов», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. Там добавили, что также удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Для атак применялись оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники. Также использовались ракеты и артиллерия, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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