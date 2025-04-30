Григоренко раскрыл детали Глобального цифрового форума, на который приедут иностранные гости

Григоренко: Глобальный цифровой форум станет платформой для обмена практиками
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Участники форума обсудят международную информационную безопасность, заявил Григоренко
Участники форума обсудят международную информационную безопасность, заявил Григоренко Фото:

Глобальный цифровой форум, который состоится 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде, станет важной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками цифровой трансформации. Об этом рассказал вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Такие площадки, как Глобальный цифровой форум становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации», — передает слова Григоренко пресс-служба правительства РФ. Он добавил, что мероприятие соберет около 1,5 тысячи иностранных гостей и более десяти тысяч онлайн-подключений.

Основные тематики форума будут связаны с перспективными технологиями, развитием искусственного интеллекта и преодолением цифрового разрыва между странами. Вице-премьер подчеркнул важность цифровых технологий в различных сферах жизни России. Участники также обсудят вопросы международной информационной безопасности и устойчивого развития, смогут посетить выставку, посвященную высокотехнологичным решениям.

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Глобальный цифровой форум, который состоится 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде, станет важной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками цифровой трансформации. Об этом рассказал вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. «Такие площадки, как Глобальный цифровой форум становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации», — передает слова Григоренко пресс-служба правительства РФ. Он добавил, что мероприятие соберет около 1,5 тысячи иностранных гостей и более десяти тысяч онлайн-подключений. Основные тематики форума будут связаны с перспективными технологиями, развитием искусственного интеллекта и преодолением цифрового разрыва между странами. Вице-премьер подчеркнул важность цифровых технологий в различных сферах жизни России. Участники также обсудят вопросы международной информационной безопасности и устойчивого развития, смогут посетить выставку, посвященную высокотехнологичным решениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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