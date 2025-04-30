Григоренко раскрыл детали Глобального цифрового форума, на который приедут иностранные гости

Глобальный цифровой форум, который состоится 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде, станет важной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками цифровой трансформации. Об этом рассказал вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Такие площадки, как Глобальный цифровой форум становятся эффективным инструментом распространения опыта и обмена лучшими практиками цифровой трансформации», — передает слова Григоренко пресс-служба правительства РФ. Он добавил, что мероприятие соберет около 1,5 тысячи иностранных гостей и более десяти тысяч онлайн-подключений.
Основные тематики форума будут связаны с перспективными технологиями, развитием искусственного интеллекта и преодолением цифрового разрыва между странами. Вице-премьер подчеркнул важность цифровых технологий в различных сферах жизни России. Участники также обсудят вопросы международной информационной безопасности и устойчивого развития, смогут посетить выставку, посвященную высокотехнологичным решениям.
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