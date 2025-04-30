В Польше начнут раздавать памятки на случай войны

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Общество разучилось реагировать на сигналы тревоги, заявил Томчик
Общество разучилось реагировать на сигналы тревоги, заявил Томчик Фото:

В Польше осенью каждому жителю раздадут «Руководство по безопасности» на случай войны. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

«Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны», — передает слова Томчика издание Polsatnews. Он добавил, что буклет, который получит каждый дом, будет содержать информацию о том, как вести себя в различных кризисных ситуациях, включая основные рекомендации для выживания в течение 72 часов.

По словам министра, в стране недостаточно информации о действиях в экстренных случаях, и общество утратило способность адекватно реагировать на сигналы тревоги. С начала года над созданием памяток работают несколько государственных ведомств, заключил Томчик.

В Польше активно готовятся к потенциальной войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы. Власти Варшавы выражают беспокойство, что после возможного перемирия России с Украиной и восстановления ее экономики может возникнуть новый конфликт с участием Польши, как сообщает американская организация Jamestown.

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В Польше осенью каждому жителю раздадут «Руководство по безопасности» на случай войны. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. «Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны», — передает слова Томчика издание Polsatnews. Он добавил, что буклет, который получит каждый дом, будет содержать информацию о том, как вести себя в различных кризисных ситуациях, включая основные рекомендации для выживания в течение 72 часов. По словам министра, в стране недостаточно информации о действиях в экстренных случаях, и общество утратило способность адекватно реагировать на сигналы тревоги. С начала года над созданием памяток работают несколько государственных ведомств, заключил Томчик. В Польше активно готовятся к потенциальной войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы. Власти Варшавы выражают беспокойство, что после возможного перемирия России с Украиной и восстановления ее экономики может возникнуть новый конфликт с участием Польши, как сообщает американская организация Jamestown.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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