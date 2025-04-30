Войска группировки «Запад» в ходе наступления взяли контроль над поселком Новое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики», — пишет telegram-канал Минобороны РФ. Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны под Двуречной, Купянском, Осиново, Нечволодовкой, Каменкой Харьковской области и Кировском ДНР.
Ранее российские силовые ведомства сообщили о начале боев на южной окраине села Ступочки, расположенного возле Часового Яра в ДНР. Противник был выбит с окраины населенного пункта, сейчас за село идут активные бои.
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