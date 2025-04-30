ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Группировка «Запад» освободила поселок Новое в ДНР
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Благодаря наступательным действиям, освобождение ДНР продолжается
Благодаря наступательным действиям, освобождение ДНР продолжается Фото:
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Войска группировки «Запад» в ходе наступления взяли контроль над поселком Новое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики», — пишет telegram-канал Минобороны РФ. Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны под Двуречной, Купянском, Осиново, Нечволодовкой, Каменкой Харьковской области и Кировском ДНР.

Ранее российские силовые ведомства сообщили о начале боев на южной окраине села Ступочки, расположенного возле Часового Яра в ДНР. Противник был выбит с окраины населенного пункта, сейчас за село идут активные бои.

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Войска группировки «Запад» в ходе наступления взяли контроль над поселком Новое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики», — пишет telegram-канал Минобороны РФ. Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны под Двуречной, Купянском, Осиново, Нечволодовкой, Каменкой Харьковской области и Кировском ДНР. Ранее российские силовые ведомства сообщили о начале боев на южной окраине села Ступочки, расположенного возле Часового Яра в ДНР. Противник был выбит с окраины населенного пункта, сейчас за село идут активные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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