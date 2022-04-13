Троих челябинцев осудили за кражу золота в Бурятии

Челябинцы получили срок за кражу золота в Бурятии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Трое жителей Челябинской области осудили за кражу на руднике в Бурятии нескольких кусков кварца с концентратом золота и серебра. Советский районный суд Челябинска назначил виновным наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении троих жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.5 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение, перевозка драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору)»‎, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры региона, в суде установили, что подсудимые во время работы на Нерундинском месторождении в Бурятии, в марте 2021 года похитили несколько кусков кварца. Они содержали концентрат золота и серебра, общей массой 866,69 гр. Таким образом подсудимые нанесли ущерб на сумму более 3 млн. рублей.

Суд принял во внимание, что подсудимые совершили преступление впервые, вернули похищенное и признали свою вину. В связи с этим суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. В то же время, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Все трое были задержаны в апреле 2021 года при попытке продать за 3 млн рублей золотосодержащий концентрат. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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