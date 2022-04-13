Власти Пермского края дали турфирмам рецепт выживания в кризис

Турфирмам стоит совместно представлять регион, а не конкурировать между собой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Пермского края призывают всех предпринимателей в сфере туризма прекратить конкурировать между собой в нынешних кризисных экономических условиях. Вместо этого стоит совместно конкурировать с другими регионами за российского туриста. Об этом замминистра туризма и молодежной политики края Сергей Хорошутин заявил на выставке «Туризм. Охота и рыбалка», которая прошла на «Пермской ярмарке».

«Вы все конкурируете, но сейчас наша задача начать конкурировать не между собой, а за рынок туриста, который в этой стране выбирает куда ему поехать», — рассказал Хорошутин. По его мнению, пермскому турбизнесу нужно конкретно совместно представлять свой регион и показывать, что можно предложить отдыхающим.

Также замминистра отметил идею, которая впервые появилась в стратегии развития туризма региона — пейзажные дороги. Пейзажные дороги — уникальные места, где можно сделать фотографию, которую нигде более сделать не получится. К таким местам относятся, например, дорога на Чердынь и дорога между Гремячинском и Губахой, где открывается вид на плато и еловый лес.

После начавшейся вынужденной спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию страны, Запад начал закрывать свое небо для российских гражданских рейсов. Из-за этого россиянам стало труднее вылетать за рубеж. В такой ситуации власти решили увеличить поддержку внутреннего туризма.