Путин решил привлекать деньгами туристов на Дальний Восток

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ предложил удвоить туристический кэшбэк Фото:

Компенсация за купленные билеты для туристов, отправившихся на Дальний Восток, возрастет в два раза. С такой инициативой для правительства во время визита в Амурской области выступил президент России Владимир Путин.

«Путин заявил, что просил кабинет министров увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза». Цитату приводит РИА «Новости».

12 апреля главы России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Ранее президент РФ поручил правительству проработать программу по компенсации детского отдыха. Подобная программа по возврату 50% кэшбэка была осуществлена в прошлом году.

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Компенсация за купленные билеты для туристов, отправившихся на Дальний Восток, возрастет в два раза. С такой инициативой для правительства во время визита в Амурской области выступил президент России Владимир Путин. «Путин заявил, что просил кабинет министров увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза». Цитату приводит РИА «Новости». 12 апреля главы России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Ранее президент РФ поручил правительству проработать программу по компенсации детского отдыха. Подобная программа по возврату 50% кэшбэка была осуществлена в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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