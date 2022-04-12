Путин решил привлекать деньгами туристов на Дальний Восток

12 апреля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Президент РФ предложил удвоить туристический кэшбэк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компенсация за купленные билеты для туристов, отправившихся на Дальний Восток, возрастет в два раза. С такой инициативой для правительства во время визита в Амурской области выступил президент России Владимир Путин. «Путин заявил, что просил кабинет министров увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза». Цитату приводит РИА «Новости». 12 апреля главы России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Ранее президент РФ поручил правительству проработать программу по компенсации детского отдыха. Подобная программа по возврату 50% кэшбэка была осуществлена в прошлом году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Компенсация за купленные билеты для туристов, отправившихся на Дальний Восток, возрастет в два раза. С такой инициативой для правительства во время визита в Амурской области выступил президент России Владимир Путин. «Путин заявил, что просил кабинет министров увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза». Цитату приводит РИА «Новости». 12 апреля главы России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Ранее президент РФ поручил правительству проработать программу по компенсации детского отдыха. Подобная программа по возврату 50% кэшбэка была осуществлена в прошлом году.