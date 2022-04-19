В Екатеринбурге иностранная кухня вытеснила шаурму и пельмени

Жители Екатеринбурга особенно выделяют для себя паназиатскую и индийскую кухни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбуржцы предпочитают кухни Азии, в том числе Индии, русским пельменям и шаурме. Об этом рассказала маркетолог проекта ESTORY Екатерина Шихова.

«Если посмотреть на топ-5 [гастрономических направлений], то подборка разнообразная. Но паназиатская кухня доминирует, конечно», — рассказала маркетолог проекта ESTORY Екатерина Шихова. Также был отмечен большой спрос на индийскую кухню.

Помимо этого специалист выделила две гастро-концепции на фуд-маркете, которые не очень понравились жителям Екатеринбурга. Ими оказались корнер с шаурмой и пельменная. «К ним ходили. Возможно, они были не очень популярные, но у них была своя аудитория», — заявила Шихова. Также она подчеркнула, что они перестали существовать по причине того, что данный бизнес закрылся в Питере, Перми и прочих городах, в числе которых оказался и Екатеринбург.

19 апреля фуд-маркета ESTORY отметил свой первый день рождения. Именно на праздновании руководство похвасталось, что за прошедший год ESTORY не только расширился, но и укрепил свои позиции, несмотря на пандемию и санкции.