В Екатеринбурге иностранная кухня вытеснила шаурму и пельмени

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День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, блюда, кухня, estory
Жители Екатеринбурга особенно выделяют для себя паназиатскую и индийскую кухни Фото:

Екатеринбуржцы предпочитают кухни Азии, в том числе Индии, русским пельменям и шаурме. Об этом рассказала маркетолог проекта ESTORY Екатерина Шихова.

«Если посмотреть на топ-5 [гастрономических направлений], то подборка разнообразная. Но паназиатская кухня доминирует, конечно», — рассказала маркетолог проекта ESTORY Екатерина Шихова. Также был отмечен большой спрос на индийскую кухню.

Помимо этого специалист выделила две гастро-концепции на фуд-маркете, которые не очень понравились жителям Екатеринбурга. Ими оказались корнер с шаурмой и пельменная. «К ним ходили. Возможно, они были не очень популярные, но у них была своя аудитория», — заявила Шихова. Также она подчеркнула, что они перестали существовать по причине того, что данный бизнес закрылся в Питере, Перми и прочих городах, в числе которых оказался и Екатеринбург.

19 апреля фуд-маркета ESTORY отметил свой первый день рождения. Именно на праздновании руководство похвасталось, что за прошедший год ESTORY не только расширился, но и укрепил свои позиции, несмотря на пандемию и санкции.

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Екатеринбуржцы предпочитают кухни Азии, в том числе Индии, русским пельменям и шаурме. Об этом рассказала маркетолог проекта ESTORY Екатерина Шихова. «Если посмотреть на топ-5 [гастрономических направлений], то подборка разнообразная. Но паназиатская кухня доминирует, конечно», — рассказала маркетолог проекта ESTORY Екатерина Шихова. Также был отмечен большой спрос на индийскую кухню. Помимо этого специалист выделила две гастро-концепции на фуд-маркете, которые не очень понравились жителям Екатеринбурга. Ими оказались корнер с шаурмой и пельменная. «К ним ходили. Возможно, они были не очень популярные, но у них была своя аудитория», — заявила Шихова. Также она подчеркнула, что они перестали существовать по причине того, что данный бизнес закрылся в Питере, Перми и прочих городах, в числе которых оказался и Екатеринбург. 19 апреля фуд-маркета ESTORY отметил свой первый день рождения. Именно на праздновании руководство похвасталось, что за прошедший год ESTORY не только расширился, но и укрепил свои позиции, несмотря на пандемию и санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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