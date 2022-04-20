На федеральном уровне эту норму уже приняли. Строители ждут решения по региональным контрактам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций направили письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой увеличить размер авансов в региональных госконтрактах на строительные работы. Об этом сообщил в организациях.

«Обязательное и повышенное авансирование даст возможность исполнителям не входить в долговые обязательства, заранее приобретать строительные материалы и вовремя выплачивать зарплату. А значит, повлияет на улучшение финансового состояния МСБ, на увеличение скорости строительства муниципальных объектов. Ждем позитивного решения губернатора», — отметил генеральный директор Уральского объединения строителей и член правления Лиги проектных организаций Сергей Ренжин.

В конце марта Правительство РФ увеличило предельный размер аванса по госконтрактам до 90%. Эта норма временная, она введена до до конца 2022 года. Распространяется она только на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Строители сейчас просят принять аналогичную норму на региональном уровне. Она позволит устанавливать повышенные авансы в контрактах, которые заключают областные госзаказчики.

«Инициатива, принятая Правительством России, позволит малому и среднему бизнесу (МСБ), строительным подрядчикам нивелировать финансовые обременения. Сегодня подрядчик вынужден платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, затем выплачивать проценты, а еще успеть закупить материалы до очередного подорожания», — отметил Ренжин.

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