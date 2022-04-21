В центре Екатеринбурга сбили бабушку на пешеходном переходе. Видео

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
ГИБДД проводит проверку происшествия Фото:

Водитель сбил на перекрестке улицы Розы Люксембург и Декабристов в Екатеринбурге пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый свет. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Hyundai IX35 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадала 73-летняя женщина, с травмами головы она доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерку госпитализировали с травмой головы. О состоянии ее здоровья пока не сообщается.

В ведомстве опубликовали видео с кадрами, как автомобиль врезался в бабушку, которая из-за этого упала на дорогу. После этого водитель подошел к пенсионерке и попытался помочь.

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Водитель сбил на перекрестке улицы Розы Люксембург и Декабристов в Екатеринбурге пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый свет. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель автомобиля Hyundai IX35 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадала 73-летняя женщина, с травмами головы она доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства. Пенсионерку госпитализировали с травмой головы. О состоянии ее здоровья пока не сообщается. В ведомстве опубликовали видео с кадрами, как автомобиль врезался в бабушку, которая из-за этого упала на дорогу. После этого водитель подошел к пенсионерке и попытался помочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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