ГИБДД проводит проверку происшествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водитель сбил на перекрестке улицы Розы Люксембург и Декабристов в Екатеринбурге пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый свет. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Hyundai IX35 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадала 73-летняя женщина, с травмами головы она доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерку госпитализировали с травмой головы. О состоянии ее здоровья пока не сообщается.

В ведомстве опубликовали видео с кадрами, как автомобиль врезался в бабушку, которая из-за этого упала на дорогу. После этого водитель подошел к пенсионерке и попытался помочь.