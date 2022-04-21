Британия запретила российскую икру

21 апреля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Британии запрещен ввоз российской икры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британия запретила ввоз ряда российских товаров, в том числе икру, серебро и изделия из дерева. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. «Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных товаров из России, включая икру. Великобритания теперь будет вводить импортные тарифы и запреты на российские товары на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов», — говорится в заявлении. Тарифы будут повышена 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов. Новые меры затронут импорт алмазов и каучука. Ранее Британия уже повысила тарифы на товары из России и Белоруссии, запретив импорт изделий из железа и стали. Также страна запретила экспорт в РФ квантовых компьютеров, передовых материалов и предметов роскоши, пишет RT. Евросоюз утвердил уже пятый пакет антироссийских санкций. Часть из них запрещают поставки в Россию высокотехнологичной продукции, а также импорт в Европу угля, цемента и древесины, напоминает телеканал 360. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Британия запретила ввоз ряда российских товаров, в том числе икру, серебро и изделия из дерева. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. «Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных товаров из России, включая икру. Великобритания теперь будет вводить импортные тарифы и запреты на российские товары на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов», — говорится в заявлении. Тарифы будут повышена 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов. Новые меры затронут импорт алмазов и каучука. Ранее Британия уже повысила тарифы на товары из России и Белоруссии, запретив импорт изделий из железа и стали. Также страна запретила экспорт в РФ квантовых компьютеров, передовых материалов и предметов роскоши, пишет RT. Евросоюз утвердил уже пятый пакет антироссийских санкций. Часть из них запрещают поставки в Россию высокотехнологичной продукции, а также импорт в Европу угля, цемента и древесины, напоминает телеканал 360. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.