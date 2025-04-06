Атомный ледокол «Якутия» отправился из Балтийского завода в Мурманск

Атомный ледокол «Якутия» покинул Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и направился в Мурманск. Об этом рассказали в пресс-службе ОСК.
«Универсальный атомный ледокол „Якутия“ покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и отправился в порт приписки Мурманск», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ОСК. Там добавили, что судно прошло швартовные и ходовые испытания, прежде чем сделать переход по Балтийскому, Атлантическому и Баренцевому морям.
«Якутия» стала четвертым ледоколом проекта 22220, построенным на Балтийском заводе для ФГУП «Атомфлот», после «Арктики», «Сибири» и «Урала». Ледокол был заложен в мае 2020 года и спущен на воду в ноябре 2022 года с участием президента России Владимира Путина. Он предназначен для обеспечения круглогодичной навигации в арктическом регионе и считается самым мощным в мире. В настоящее время на заводе продолжается строительство новых ледоколов и многофункционального судна.
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