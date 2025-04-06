Диетолог развеяла главный миф об ананасе

Диетолог Русакова: ананас не обладает жиросжигающим эффектом
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие считают, что ананас помогает в похудении
Многие считают, что ананас помогает в похудении Фото:

Ананас — невероятно сочный, вкусный и полезный тропический фрукт. Кроме того, многие считают, что он способствует сжиганию жира и похудению. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, правда ли ананас помогает в похудении, и можно ли использовать фруктовую диету.

Ананас помогает похудеть: миф или правда

Вопреки мифу, употребление ананасов не приводит к похудению, заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, ананас богат клетчаткой и обладают низкой калорийностью, что благоприятно сказывается на метаболизме. Тем не менее, этот фрукт не способен сжигать жировые отложения.

Миф появился благодаря содержанию в ананасе фермента бромелайн, который, в частности, улучшает расщепление белков пищи. Она отметила, что поэтому ананас можно включать в основную пищу и к белковым блюдам.

«Не следует верить утверждениям о том, что употребление ананасов при высококалорийном питании может привести к потере веса. Дополнительное потребление этих фруктов никак не окажет влияния на снижение веса», — заявила Дарья Русакова.

Кому можно и нельзя есть ананас

Перед тем как включать в свой рацион ананас, важно убедиться, что у вас нет аллергии или пищевой непереносимости на них. Кроме того, кислые фрукты не рекомендуются людям, страдающим от гастрита, язвенной болезни желудка, рефлюкса или повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта. Причина заключается в том, что фруктовые кислоты могут негативно воздействовать на слизистую оболочку внутренних органов.

«Во время беременности и лактации ананас также следует исключить из диеты, поскольку он может стимулировать сокращения матки», — подчеркивает диетолог. Осторожно следует употреблять фрукт при использовании некоторых лекарственных препаратов. Речь идет об антибиотиках, спазмолитиках, антигистаминных и противоаритмических средствах. Эксперт также не советует употреблять ананас, если у есть аллергия на цитрусовые.

Почему фруктовая диета — это плохая идея

Ананас лучше есть в первой половине дня
Ананас лучше есть в первой половине дня
Фото:

Диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности фруктовых диет и диет на основе смузи для здоровья. По ее мнению, такой режим питания противоречит ключевым принципам диетологии — сбалансированное и разнообразное питание.

«Фрукты почти не содержат жиров и белков, а сахар в их составе может стать главной причиной увеличения веса. Избыток сахара, который организм не в состоянии эффективно переработать, начинает накапливаться в форме жировых отложений», — объяснила она.

Эксперт отметила, что избыток клетчатки и жидкости в диете может нарушить функционирование пищеварительной системы и мешать нормальному усвоению питательных веществ. Она подчеркнула, что при соблюдении фруктовой диеты могут усилиться симптомы хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этой связи диетолог рекомендует проконсультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в рацион питания.

Как правильно есть фрукты

Фрукты не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Попадая в пустой желудок, они не подвергаются длительному перевариванию и задерживаются в нем лишь на короткое время — от 15 до 20 минут. Основной процесс расщепления фруктов и абсорбции содержащихся в них витаминов происходит уже в кишечнике.

Эксперты советуют включать фрукты в рацион в первой половине дня, так как они способствуют постепенному повышению уровня сахара в крови и стимулируют работу пищеварительной системы после ночного перерыва. Перед сном фрукты лучше не есть. Особенно это касается таких фруктов, как бананы и авокадо, которые из-за своей плотности лучше есть во второй половине дня.

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Ананас — невероятно сочный, вкусный и полезный тропический фрукт. Кроме того, многие считают, что он способствует сжиганию жира и похудению. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, правда ли ананас помогает в похудении, и можно ли использовать фруктовую диету. Ананас помогает похудеть: миф или правда Вопреки мифу, употребление ананасов не приводит к похудению, заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, ананас богат клетчаткой и обладают низкой калорийностью, что благоприятно сказывается на метаболизме. Тем не менее, этот фрукт не способен сжигать жировые отложения. Миф появился благодаря содержанию в ананасе фермента бромелайн, который, в частности, улучшает расщепление белков пищи. Она отметила, что поэтому ананас можно включать в основную пищу и к белковым блюдам. «Не следует верить утверждениям о том, что употребление ананасов при высококалорийном питании может привести к потере веса. Дополнительное потребление этих фруктов никак не окажет влияния на снижение веса», — заявила Дарья Русакова. Кому можно и нельзя есть ананас Перед тем как включать в свой рацион ананас, важно убедиться, что у вас нет аллергии или пищевой непереносимости на них. Кроме того, кислые фрукты не рекомендуются людям, страдающим от гастрита, язвенной болезни желудка, рефлюкса или повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта. Причина заключается в том, что фруктовые кислоты могут негативно воздействовать на слизистую оболочку внутренних органов. «Во время беременности и лактации ананас также следует исключить из диеты, поскольку он может стимулировать сокращения матки», — подчеркивает диетолог. Осторожно следует употреблять фрукт при использовании некоторых лекарственных препаратов. Речь идет об антибиотиках, спазмолитиках, антигистаминных и противоаритмических средствах. Эксперт также не советует употреблять ананас, если у есть аллергия на цитрусовые. Почему фруктовая диета — это плохая идея Диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности фруктовых диет и диет на основе смузи для здоровья. По ее мнению, такой режим питания противоречит ключевым принципам диетологии — сбалансированное и разнообразное питание. «Фрукты почти не содержат жиров и белков, а сахар в их составе может стать главной причиной увеличения веса. Избыток сахара, который организм не в состоянии эффективно переработать, начинает накапливаться в форме жировых отложений», — объяснила она. Эксперт отметила, что избыток клетчатки и жидкости в диете может нарушить функционирование пищеварительной системы и мешать нормальному усвоению питательных веществ. Она подчеркнула, что при соблюдении фруктовой диеты могут усилиться симптомы хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этой связи диетолог рекомендует проконсультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в рацион питания. Как правильно есть фрукты Фрукты не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Попадая в пустой желудок, они не подвергаются длительному перевариванию и задерживаются в нем лишь на короткое время — от 15 до 20 минут. Основной процесс расщепления фруктов и абсорбции содержащихся в них витаминов происходит уже в кишечнике. Эксперты советуют включать фрукты в рацион в первой половине дня, так как они способствуют постепенному повышению уровня сахара в крови и стимулируют работу пищеварительной системы после ночного перерыва. Перед сном фрукты лучше не есть. Особенно это касается таких фруктов, как бананы и авокадо, которые из-за своей плотности лучше есть во второй половине дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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