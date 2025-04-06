ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери в Сумской области

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При ротации ВСУ были уничтожены обе группы противника
При ротации ВСУ были уничтожены обе группы противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ в селе Водолаги Сумской области несут большие потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумской области враг несет колоссальные потери в селе Водолаги», — приводит ТАСС комментарий источника. Бойцы ВС РФ сорвали ротацию подразделений бригады ВСУ, уничтожив обе группы противника вместе с техникой. Ранее российские военные освободили Веселовку, которая расположена рядом с Водолагами. 

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Подразделения ВСУ в селе Водолаги Сумской области несут большие потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «В Сумской области враг несет колоссальные потери в селе Водолаги», — приводит ТАСС комментарий источника. Бойцы ВС РФ сорвали ротацию подразделений бригады ВСУ, уничтожив обе группы противника вместе с техникой. Ранее российские военные освободили Веселовку, которая расположена рядом с Водолагами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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