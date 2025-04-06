ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери в Сумской области

При ротации ВСУ были уничтожены обе группы противника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подразделения ВСУ в селе Водолаги Сумской области несут большие потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумской области враг несет колоссальные потери в селе Водолаги», — приводит ТАСС комментарий источника. Бойцы ВС РФ сорвали ротацию подразделений бригады ВСУ, уничтожив обе группы противника вместе с техникой. Ранее российские военные освободили Веселовку, которая расположена рядом с Водолагами.
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