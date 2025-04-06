Российские десантники уничтожают ВСУ в Сумской области: карта СВО на 6 апреля

За ночь на 6 апреля ВСУ атаковали территории РФ с помощью дронов. Ударам противника подверглись Ростовская, Курская и Белгородская области. Всего было сбито 11 дронов. Также в Минобороны РФ сообщили об ударах по энергетическим российским объектам со стороны Киева.
Параллельно с этим в селе Водолаги, расположенном в Сумской области, ВСУ несут значительные потери. Огонь ВС РФ прервал ротацию 79-й отдельной украинской десантно-штурмовой бригады, в результате чего были уничтожены две боевые группы и бронетехника. Ход спецоперации и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Ночная атака ВСУ и удары по энергообъектам РФ
В ночь на 6 апреля ВСУ атаковали территории РФ с помощью БПЛА. Как отметили в Минобороны РФ, ударам противника подверглись Ростовская, Курская и Белгородская области. Всего было сбито 11 дронов.
Киев, несмотря на все обещания и обязательства, которые украинский лидер Владимир Зеленский взял на себя перед американской стороной в контексте 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам России, наоборот, заметно увеличил число односторонних атак. ВСУ против энергетической инфраструктуры российских регионов, сообщили в Минобороны РФ. За сутки противник совершил семь атак на энергообъекты.
Удары по ВСУ и взрывы в Киеве
Прилеты ВС РФ по позициям и инфраструктуре
Силами оперативно-тактической авиации, ударными дронами, ракетными частями и российской артиллерией были нанесены удары по военной инфраструктуре противника. Пострадали: военный аэродром противника, склад с боеприпасами для ракетно-артиллерийского вооружения, завод по производству беспилотников. Также были поражены украинские подразделения и скопления иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.
Су-34 сбросил бомбу со сверхмалой высоты
В социальных сетях опубликовали видеоматериал, который, предположительно, снят англоязычным наемником из состава ВСУ. На видео зафиксирован момент, когда истребитель Су-34 пролетает над зоной лесопосадок и выпускает парашютный ФАБ на позиции украинских войск.
Вскоре после сброса произошла серия взрывов. После атаки самолет быстро набрал высоту и ушел в сторону.
Взрывы в Киеве
В столице Украины, Киеве, была слышна серия взрывов. В нескольких районах города возникли пожары, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его информации, возгорания зафиксированы в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.
Курское направление
Вытеснение ВСУ из региона
ВС РФ проводят операции по вытеснению подразделений солдат противника из населенных пунктов Гуево и Олешня (Курская область), сообщили в российских силовых структурах в беседе с ТАСС. Там же уточнили, что командование ВСУ стремится сохранить контроль хотя бы над небольшими участками российской территории, не обращая внимания на возникающие при этом потери.
Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ
Экипаж военного самолета Су-34 нанес удар по объекту временной размещения Вооруженных сил Украины, расположенному в приграничной зоне Курской области, передает Минобороны РФ. Удар был нанесен экипажем истребителя Су-35с, оснащенный управляемыми авиационными ракетами класса «воздух-воздух».
Сумское направление
У ВСУ большие потери
ВСУ несут большие потери в селе Водолаги Сумской области. По данным российских силовых структур, бойцы ВС РФ сорвали ротацию подразделений бригады противника, уничтожив обе группы противника вместе с техникой.
Освободили населенный пункт
ВС РФ освободили населенный пункт в Сумской области. По данным Минобороны, от ВСУ зачистили Басовку.
Часовояровское направление
По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения противника намерены удерживать позиции в Часовом Яре (ДНР), до конца. Основной целью с их стороны является предотвращение потери стратегически важных высот и препятствие продвижению российских войск в направлении славянско-краматорской агломерации. Марочко в беседе с ТАСС подчеркнул, что украинские силы прилагают максимальные усилия, чтобы блокировать возможное продвижение российских военных к Дружковке и другим населенным пунктам, расположенным вблизи Часова Яра.
Красноармейское направление
В районе поселка Шевченко и села Песчаное, которые расположены к югу от Красноармейска (в Украине известного как Покровск), были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Как сообщили в силовых структурах ТАСС, эти солдаты предприняли попытку контратаки. Также сообщается, что на подходах к указанным населенным пунктам было уничтожено до 15 единиц тяжелой западной техники.
Харьковское направление
Атака ВСУ по Граково
В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в населенном пункте Граково (Харьковская область) пострадали шесть человек, включая четверых детей. Среди раненых — двухлетняя девочка, которой в результате полученных травм пришлось ампутировать руку.
ВСУ пытаются перехватить инициативу у Купянска
ВСУ стремятся перехватить стратегическую инициативу в Харьковской области, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На протяжении нескольких месяцев российская армия осуществляет наступательные действия в регионе, формируя тески вокруг Купянска. Также, по данным военкоров, ВС РФ продвинулись на южной окраине Каменки и вдоль лесополос.
Лиманское направление
На Лиманском участке фронта ВС РФ укрепились западнее Балки Журавки и Новолюбовки, заняв территорию протяженностью до 3,5 километров и глубиной до 1,72 километра. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ореховское направление
ВСУ сбрасывают мины иностранного производства M70 с БПЛА в Запорожской области на ореховском направлении. По словам сапера с позывным Стич, противник использует в основном французские мины и скидывают их при помощи дронов.
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