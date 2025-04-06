Shot: из-за сильной болезни у подростка из РФ в Таиланде случился инфаркт

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Подросток после операции проходит восстановление, пишет Shot
Подросток после операции проходит восстановление, пишет Shot Фото:

Школьник из Хабаровска перенес инфаркт в Таиланде. Это произошло из-за осложнений от острого респираторного заболевания, которым заразила его мать.

«У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Местные врачи заявили, что причиной стала острая респираторная инфекция», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что ночью он пожаловался на боль в руке, затем появились боли в груди, и его срочно отвезли в больницу в Паттайе, где медики подтвердили подозрение на инфаркт и порекомендовали экстренное шунтирование.

Сначала требовали депозит в 100 тысяч бат (247 тысяч рублей), и пока семья пыталась урегулировать ситуацию со страховкой, состояние подростка ухудшилось. Тем не менее, операция прошла успешно, подросток поправляется, а страховая компания согласилась покрыть все расходы. Семья планирует остаться в Таиланде, передали в telegram-канале.

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Школьник из Хабаровска перенес инфаркт в Таиланде. Это произошло из-за осложнений от острого респираторного заболевания, которым заразила его мать. «У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Местные врачи заявили, что причиной стала острая респираторная инфекция», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что ночью он пожаловался на боль в руке, затем появились боли в груди, и его срочно отвезли в больницу в Паттайе, где медики подтвердили подозрение на инфаркт и порекомендовали экстренное шунтирование. Сначала требовали депозит в 100 тысяч бат (247 тысяч рублей), и пока семья пыталась урегулировать ситуацию со страховкой, состояние подростка ухудшилось. Тем не менее, операция прошла успешно, подросток поправляется, а страховая компания согласилась покрыть все расходы. Семья планирует остаться в Таиланде, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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