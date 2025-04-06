Shot: из-за сильной болезни у подростка из РФ в Таиланде случился инфаркт

Школьник из Хабаровска перенес инфаркт в Таиланде. Это произошло из-за осложнений от острого респираторного заболевания, которым заразила его мать.
«У подростка из России случился инфаркт в Таиланде. Местные врачи заявили, что причиной стала острая респираторная инфекция», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что ночью он пожаловался на боль в руке, затем появились боли в груди, и его срочно отвезли в больницу в Паттайе, где медики подтвердили подозрение на инфаркт и порекомендовали экстренное шунтирование.
Сначала требовали депозит в 100 тысяч бат (247 тысяч рублей), и пока семья пыталась урегулировать ситуацию со страховкой, состояние подростка ухудшилось. Тем не менее, операция прошла успешно, подросток поправляется, а страховая компания согласилась покрыть все расходы. Семья планирует остаться в Таиланде, передали в telegram-канале.
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