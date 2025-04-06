Минобороны: ВС РФ нанесли удар по артиллерийской базе и предприятиям ОПК Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ ударили по предприятиям ОПК на Украине
ВС РФ ударили по предприятиям ОПК на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы в ночь на 6 апреля нанесли удар по артиллерийской базе и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... нанесен групповой удар ... по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что цели атаки были успешно достигнуты, а целевые объекты поражены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы в ночь на 6 апреля нанесли удар по артиллерийской базе и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... нанесен групповой удар ... по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что цели атаки были успешно достигнуты, а целевые объекты поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...