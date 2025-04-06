Минобороны: ВС РФ нанесли удар по артиллерийской базе и предприятиям ОПК Украины

Российские силы в ночь на 6 апреля нанесли удар по артиллерийской базе и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... нанесен групповой удар ... по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что цели атаки были успешно достигнуты, а целевые объекты поражены.
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