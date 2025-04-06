Глава Минобороны Польши заявил об обострении ситуации на границе с Белоруссией

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о нарастающей агрессии со стороны мигрантов на границе с Белоруссией. По его словам, зафиксировано усиление агрессивных попыток прорыва через государственные ограждения, включая использование камней и болгарок.
«Ситуация на польско-белорусской границе обострилась... Иностранцы, отправленные восточными службами, становятся все более жестокими, бросают камни или ветки, а также пытаются пробиться через барьер болгарами», — пишет Polstat News со ссылкой на слова министра.
Только в ночь на субботу, 5 апреля, было зарегистрировано несколько сотен случаев попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Косиняк-Камыш выразил мнение, что усиление такого рода инцидентов специально направлено на подрыв стабильности в Европе и Польше. «Это, наверное, уже, надеюсь, всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре, в незаконном пересечении государственной границы», — заявил глава польского ведомства.
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