Минобороны: дроны ВСУ атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом

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БПЛА атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области
БПЛА атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники атаковали энергообъект в Ростовской области, принадлежащий филиалу ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС, сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел ночью 6 апреля и привел к отключению высоковольтной линии.

«6 апреля в 01:16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО „Россети“ — Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии», — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале министерства

Всего за прошедшие сутки было совершено семь атак на различные объекты энергетической инфраструктуры в России. Отмечается, что воздушные удары по таким объектам проводятся ежедневно.

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Украинские беспилотники атаковали энергообъект в Ростовской области, принадлежащий филиалу ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС, сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел ночью 6 апреля и привел к отключению высоковольтной линии. «6 апреля в 01:16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО „Россети“ — Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии», — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале министерства Всего за прошедшие сутки было совершено семь атак на различные объекты энергетической инфраструктуры в России. Отмечается, что воздушные удары по таким объектам проводятся ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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