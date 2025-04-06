Минобороны: дроны ВСУ атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом

Украинские беспилотники атаковали энергообъект в Ростовской области, принадлежащий филиалу ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС, сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел ночью 6 апреля и привел к отключению высоковольтной линии.
«6 апреля в 01:16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО „Россети“ — Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии», — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале министерства
Всего за прошедшие сутки было совершено семь атак на различные объекты энергетической инфраструктуры в России. Отмечается, что воздушные удары по таким объектам проводятся ежедневно.
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