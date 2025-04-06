Семенович заявила, что заслужила награду от Путина

На фестивале «Удачные песни» в Москве российская певица Анна Семенович заявила, что никогда не обращает внимания на критику и уверена в заслуженности государственной медали, которую ей вручил президент России Владимир Путин. Награда была присуждена артистке за вклад в культуру и искусство.
«Критика есть всегда. Когда человек успешный, он кого-то обязательно раздражает, поэтому критика, конечно, была, но я на нее никогда не обращаю внимания. Я знаю, что эта награда заслуженная», — заявила Семенович. Ее слова передает NEWS.ru.
Артистка также рассказала о своей работе в рамках социального проекта на «Русском радио» и о выступлениях перед российскими бойцами, что, по ее словам, является важной частью ее вклада в поддержку культурных и социальных инициатив. Эти мероприятия также способствовали получению ею высокой государственной награды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.