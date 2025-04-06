Суд в Москве принудительно госпитализировал американца, напавшего на полицейского

Обвиняемого в нападении на полицейского американца Такера госпитализировали
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Обвиняемого в насилии над полицейским американца принудительно госпитализировали
Обвиняемого в насилии над полицейским американца принудительно госпитализировали Фото:

Суд в Москве принял решение о принудительной госпитализации американца Джозефа Татера, обвиняемого в насилии над полицейским. По материалам дела, медицинские эксперты установили у обвиняемого психическое расстройство.

«15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа ... напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию. Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа...» — написано в документах. Текст передает ТАСС.

Диагноз был поставлен после тщательного медицинского обследования. Это послужило основанием для решения суда о госпитализации для проведения дальнейшего лечения и оценки состояния здоровья американца. При этом адвокаты Татера утверждают, что его госпитализация была проведена незаконно и без достаточных на то оснований.

Гражданин США Джозеф Татер 12 августа 2024 года прибыл в столичный отель Radisson. Там он начал выражать недовольство и проявлять агрессию, в результате чего возник конфликт с персоналом отеля. Причиной спора стал отказ в заселении на основании отсутствия информации о предыдущем месте проживания Татера в Москве. Согласно материалам дела, несмотря на предоставленные данные, заселение было отклонено из-за негативных отзывов с предыдущего места пребывания. Татер был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение, где он продолжил демонстрировать неподчинение, отказываясь предъявить документы и используя физическую силу против сотрудницы правоохранительных органов.

Мещанский суд Москвы 14 августа вынес решение о признании Татера виновным в мелком хулиганстве и постановил административный арест на срок 15 суток. В дальнейшем, 15 августа, Главное следственное управление СК по Москве инициировало уголовное дело в отношении Татера за нападение на полицейского, в связи с чем он был отправлен в СИЗО на период следствия. Уголовное дело занимает несколько томов, а за нападение на представителя власти Татеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Суд в Москве принял решение о принудительной госпитализации американца Джозефа Татера, обвиняемого в насилии над полицейским. По материалам дела, медицинские эксперты установили у обвиняемого психическое расстройство. «15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа ... напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию. Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа...» — написано в документах. Текст передает ТАСС. Диагноз был поставлен после тщательного медицинского обследования. Это послужило основанием для решения суда о госпитализации для проведения дальнейшего лечения и оценки состояния здоровья американца. При этом адвокаты Татера утверждают, что его госпитализация была проведена незаконно и без достаточных на то оснований. Гражданин США Джозеф Татер 12 августа 2024 года прибыл в столичный отель Radisson. Там он начал выражать недовольство и проявлять агрессию, в результате чего возник конфликт с персоналом отеля. Причиной спора стал отказ в заселении на основании отсутствия информации о предыдущем месте проживания Татера в Москве. Согласно материалам дела, несмотря на предоставленные данные, заселение было отклонено из-за негативных отзывов с предыдущего места пребывания. Татер был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение, где он продолжил демонстрировать неподчинение, отказываясь предъявить документы и используя физическую силу против сотрудницы правоохранительных органов. Мещанский суд Москвы 14 августа вынес решение о признании Татера виновным в мелком хулиганстве и постановил административный арест на срок 15 суток. В дальнейшем, 15 августа, Главное следственное управление СК по Москве инициировало уголовное дело в отношении Татера за нападение на полицейского, в связи с чем он был отправлен в СИЗО на период следствия. Уголовное дело занимает несколько томов, а за нападение на представителя власти Татеру может грозить до пяти лет лишения свободы.
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