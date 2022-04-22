Очевидцы предполагают, что девочка сделала это на спор Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Очевидцы сняли на камеру, как между восьмым и девятым этажом дома по Октябрьскому проспекту в Нижнем Тагиле на ограждении стоит девочка-подросток. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

«Вчера очевидцы заметили висящую на ограждении балкона девушку-подростка. Девушке, стоявшей с внешней стороны балконного ограждения между седьмым и восьмым этажами девятиэтажки, помогал удержаться и не рухнуть на землю ее молодой человек», — сообщают администраторы паблика.

Девушка простояла на ограждении балкона три минуты, после этого перелезла внутрь. Никто не пострадал, делится очевидец.