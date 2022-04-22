22 апреля 2022

В Нижнем Тагиле подросток повис на балконе 8 этажа. Фото

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Снос здания в «Городке милиции» на Чапаева. Екатеринбург, балкон, решетка
Очевидцы предполагают, что девочка сделала это на спор Фото:

Очевидцы сняли на камеру, как между восьмым и девятым этажом дома по Октябрьскому проспекту в Нижнем Тагиле на ограждении стоит девочка-подросток. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

«Вчера очевидцы заметили висящую на ограждении балкона девушку-подростка. Девушке, стоявшей с внешней стороны балконного ограждения между седьмым и восьмым этажами девятиэтажки, помогал удержаться и не рухнуть на землю ее молодой человек», — сообщают администраторы паблика.

Девушка простояла на ограждении балкона три минуты, после этого перелезла внутрь. Никто не пострадал, делится очевидец.

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Очевидцы сняли на камеру, как между восьмым и девятым этажом дома по Октябрьскому проспекту в Нижнем Тагиле на ограждении стоит девочка-подросток. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». «Вчера очевидцы заметили висящую на ограждении балкона девушку-подростка. Девушке, стоявшей с внешней стороны балконного ограждения между седьмым и восьмым этажами девятиэтажки, помогал удержаться и не рухнуть на землю ее молодой человек», — сообщают администраторы паблика. Девушка простояла на ограждении балкона три минуты, после этого перелезла внутрь. Никто не пострадал, делится очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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