Захарова пригрозила ответить на захват имущества МИД РФ в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Россия может дать Польше ассиметричный ответ, заявила Мария Захарова Фото:

Россия может ответить на захват дипломатической собственности РФ в Польше. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными. Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа», — сказала Захарова.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти Польши заняли здание посольства в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам посла РФ, польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли здание. В МИД РФ назвали действия польской стороны позором, пишет RT.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Россия может ответить на захват дипломатической собственности РФ в Польше. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». «Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными. Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа», — сказала Захарова. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти Польши заняли здание посольства в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам посла РФ, польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли здание. В МИД РФ назвали действия польской стороны позором, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...