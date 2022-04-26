Захарова пригрозила ответить на захват имущества МИД РФ в Польше

26 апреля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Россия может дать Польше ассиметричный ответ, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может ответить на захват дипломатической собственности РФ в Польше. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». «Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными. Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа», — сказала Захарова. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти Польши заняли здание посольства в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам посла РФ, польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли здание. В МИД РФ назвали действия польской стороны позором, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия может ответить на захват дипломатической собственности РФ в Польше. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». «Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными. Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа», — сказала Захарова. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти Польши заняли здание посольства в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам посла РФ, польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли здание. В МИД РФ назвали действия польской стороны позором, пишет RT.