Пермская клиника отказывается платить за паралич после прививки

26 апреля 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Из-за действий врачей после реакции на прививку мальчик остался инвалидом на всю жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Городская детская поликлиника в Перми отказывается выплачивать моральный ущерб родителям, чей ребенок пожизненно стал инвалидом после прививки, несмотря на решение судов. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Перми. «В 1996 году в школе 12-летнему мальчику поставили прививку против клещевого энцефалита, которая привела к мгновенной аллергической реакции и дальнейшему параличу нижней половины туловища. В 2000 году суд признал, что ребенок был парализован на всю жизнь из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи медработниками, когда возникла реакция», — пояснили ситуацию в суде. Пострадавший не может самостоятельно передвигаться, нуждается в постоянном уходе. Родители подали иск о взыскании морального ущерба с поликлиники размером в один миллион рублей каждому. В 2021 году суд постановил взыскать с больницы эту сумму в пользу матери парализованного сына. Пермский краевой суд оставил решение районного суда в силе. Однако представители городской детской поликлиники не согласны с позицией судов и обжалуют судебные акты в кассации. Ранее URA.RU сообщало, что привитый пермяк умер после лечения от коронавируса. Его жена утверждает, что причиной стало неправильное лечение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Городская детская поликлиника в Перми отказывается выплачивать моральный ущерб родителям, чей ребенок пожизненно стал инвалидом после прививки, несмотря на решение судов. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Перми. «В 1996 году в школе 12-летнему мальчику поставили прививку против клещевого энцефалита, которая привела к мгновенной аллергической реакции и дальнейшему параличу нижней половины туловища. В 2000 году суд признал, что ребенок был парализован на всю жизнь из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи медработниками, когда возникла реакция», — пояснили ситуацию в суде. Пострадавший не может самостоятельно передвигаться, нуждается в постоянном уходе. Родители подали иск о взыскании морального ущерба с поликлиники размером в один миллион рублей каждому. В 2021 году суд постановил взыскать с больницы эту сумму в пользу матери парализованного сына. Пермский краевой суд оставил решение районного суда в силе. Однако представители городской детской поликлиники не согласны с позицией судов и обжалуют судебные акты в кассации. Ранее URA.RU сообщало, что привитый пермяк умер после лечения от коронавируса. Его жена утверждает, что причиной стало неправильное лечение.