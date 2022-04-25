25 апреля 2022

Пермский губернатор отшутился на вопрос о возможном уходе с поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Дмитрий Махонин не планирует уходить с поста губернатора Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен продолжить работу на своей должности. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможной смене места работы, он иронично пошутил, что в этом нет смысла, поскольку никто нигде его «не ждет».

«Кто меня там [на новом месте работы] ждет?» — отшутился Махонин. Сегодня глава Прикамья посетил одну из производственных площадок группы компаний ПЦБК, после чего пообщался с журналистами. Ранее Махонин не исключил, что пойдет на второй губернаторский срок, если жители Пермского края его поддержат. Глава региона также заявлял, что после окончания губернаторской карьеры может уйти в бизнес. Он назвал этот шаг логичным продолжением своей карьеры.

Дмитрий Махонин возглавил регион в феврале 2020 года. Его предшественник, Максим Решетников, проработал на этой должности три года, после чего ушел на повышение в Правительство РФ, где возглавил Министерство экономического развития. До Решетникова губернатором Пермского края был Виктор Басаргин. Он занимал этот пост с апреля 2012-го по февраль 2017 года.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен продолжить работу на своей должности. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможной смене места работы, он иронично пошутил, что в этом нет смысла, поскольку никто нигде его «не ждет». «Кто меня там [на новом месте работы] ждет?» — отшутился Махонин. Сегодня глава Прикамья посетил одну из производственных площадок группы компаний ПЦБК, после чего пообщался с журналистами. Ранее Махонин не исключил, что пойдет на второй губернаторский срок, если жители Пермского края его поддержат. Глава региона также заявлял, что после окончания губернаторской карьеры может уйти в бизнес. Он назвал этот шаг логичным продолжением своей карьеры. Дмитрий Махонин возглавил регион в феврале 2020 года. Его предшественник, Максим Решетников, проработал на этой должности три года, после чего ушел на повышение в Правительство РФ, где возглавил Министерство экономического развития. До Решетникова губернатором Пермского края был Виктор Басаргин. Он занимал этот пост с апреля 2012-го по февраль 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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