Пермский губернатор отшутился на вопрос о возможном уходе с поста

26 апреля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин не планирует уходить с поста губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен продолжить работу на своей должности. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможной смене места работы, он иронично пошутил, что в этом нет смысла, поскольку никто нигде его «не ждет». «Кто меня там [на новом месте работы] ждет?» — отшутился Махонин. Сегодня глава Прикамья посетил одну из производственных площадок группы компаний ПЦБК, после чего пообщался с журналистами. Ранее Махонин не исключил, что пойдет на второй губернаторский срок, если жители Пермского края его поддержат. Глава региона также заявлял, что после окончания губернаторской карьеры может уйти в бизнес. Он назвал этот шаг логичным продолжением своей карьеры. Дмитрий Махонин возглавил регион в феврале 2020 года. Его предшественник, Максим Решетников, проработал на этой должности три года, после чего ушел на повышение в Правительство РФ, где возглавил Министерство экономического развития. До Решетникова губернатором Пермского края был Виктор Басаргин. Он занимал этот пост с апреля 2012-го по февраль 2017 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен продолжить работу на своей должности. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможной смене места работы, он иронично пошутил, что в этом нет смысла, поскольку никто нигде его «не ждет». «Кто меня там [на новом месте работы] ждет?» — отшутился Махонин. Сегодня глава Прикамья посетил одну из производственных площадок группы компаний ПЦБК, после чего пообщался с журналистами. Ранее Махонин не исключил, что пойдет на второй губернаторский срок, если жители Пермского края его поддержат. Глава региона также заявлял, что после окончания губернаторской карьеры может уйти в бизнес. Он назвал этот шаг логичным продолжением своей карьеры. Дмитрий Махонин возглавил регион в феврале 2020 года. Его предшественник, Максим Решетников, проработал на этой должности три года, после чего ушел на повышение в Правительство РФ, где возглавил Министерство экономического развития. До Решетникова губернатором Пермского края был Виктор Басаргин. Он занимал этот пост с апреля 2012-го по февраль 2017 года.