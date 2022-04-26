В пермском ТЦ разыграют 100 тысяч рублей

Деньги горожанам пообещал новый кинотеатр Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кинотеатр «Синема 5», который скоро откроется в новом торговом центре iMALL «Эспланада», анонсировал розыгрыш 100 тысяч рублей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Точную дату открытия кинотеатр не называет.

«Мы верно двигаемся в сторону полного завершения строительства. В преддверии этого знаменательного события мы разыгрываем 100.000 рублей. Оставайся на связи и обязательно следи за новостями в ленте», — указано в анонсе.

В группе приводят условия конкурса: нужно зарегистрироваться на отдельном сайте розыгрыша, стать подписчиком группы кинотеатра и ждать итогов в день открытия кинотеатра. Когда откроется «Синема 5» — пока не объявляют. Но после долгого затишья в группе появились сообщения о том, что «день X все ближе. Мы готовы как никогда к штурму мира кино в Перми». На главном баннере на фасаде ТЦ появилась реклама кинотеатра.

Изначально старт работы кинотеатра анонсировали в марте, затем перенесли открытие на апрель—май. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскритиковали кресла в новом кинотеатре, увидев фотографии в соцсетях.