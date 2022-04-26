26 апреля 2022

В пермском ТЦ разыграют 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера сериала ТНТ
Деньги горожанам пообещал новый кинотеатр Фото:

Кинотеатр «Синема 5», который скоро откроется в новом торговом центре iMALL «Эспланада», анонсировал розыгрыш 100 тысяч рублей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Точную дату открытия кинотеатр не называет.

«Мы верно двигаемся в сторону полного завершения строительства. В преддверии этого знаменательного события мы разыгрываем 100.000 рублей. Оставайся на связи и обязательно следи за новостями в ленте», — указано в анонсе.

В группе приводят условия конкурса: нужно зарегистрироваться на отдельном сайте розыгрыша, стать подписчиком группы кинотеатра и ждать итогов в день открытия кинотеатра. Когда откроется «Синема 5» — пока не объявляют. Но после долгого затишья в группе появились сообщения о том, что «день X все ближе. Мы готовы как никогда к штурму мира кино в Перми». На главном баннере на фасаде ТЦ появилась реклама кинотеатра.

Изначально старт работы кинотеатра анонсировали в марте, затем перенесли открытие на апрель—май. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскритиковали кресла в новом кинотеатре, увидев фотографии в соцсетях.

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Кинотеатр «Синема 5», который скоро откроется в новом торговом центре iMALL «Эспланада», анонсировал розыгрыш 100 тысяч рублей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Точную дату открытия кинотеатр не называет. «Мы верно двигаемся в сторону полного завершения строительства. В преддверии этого знаменательного события мы разыгрываем 100.000 рублей. Оставайся на связи и обязательно следи за новостями в ленте», — указано в анонсе. В группе приводят условия конкурса: нужно зарегистрироваться на отдельном сайте розыгрыша, стать подписчиком группы кинотеатра и ждать итогов в день открытия кинотеатра. Когда откроется «Синема 5» — пока не объявляют. Но после долгого затишья в группе появились сообщения о том, что «день X все ближе. Мы готовы как никогда к штурму мира кино в Перми». На главном баннере на фасаде ТЦ появилась реклама кинотеатра. Изначально старт работы кинотеатра анонсировали в марте, затем перенесли открытие на апрель—май. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскритиковали кресла в новом кинотеатре, увидев фотографии в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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