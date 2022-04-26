Свердловчане раньше срока получат пенсии и социальные выплаты

27 апреля 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

В мае жители Свердловской области получат пенсии и другие пособия досрочно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям Свердловской области переведут пенсии и другие социальные выплаты раньше положенного срока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР). В ведомстве отметили, что это связано с грядущими майскими праздниками. «В связи с изменением графика работы отделений почтовой связи и банков в Свердловской области скорректированы даты доставки пенсий и мер социальной поддержки. Выплаты будут производиться досрочно — 29 апреля 2022 года», — сказано в сообщении. Доставка пенсий и иных социальных выплат в мае 2022 года будет осуществляться в соответствии режимом работы подразделений Почты России в праздничные дни. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выходными останутся дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Промежуточные даты — с 4 по 6 мая — будут рабочими днями. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Жителям Свердловской области переведут пенсии и другие социальные выплаты раньше положенного срока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР). В ведомстве отметили, что это связано с грядущими майскими праздниками. «В связи с изменением графика работы отделений почтовой связи и банков в Свердловской области скорректированы даты доставки пенсий и мер социальной поддержки. Выплаты будут производиться досрочно — 29 апреля 2022 года», — сказано в сообщении. Доставка пенсий и иных социальных выплат в мае 2022 года будет осуществляться в соответствии режимом работы подразделений Почты России в праздничные дни. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выходными останутся дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Промежуточные даты — с 4 по 6 мая — будут рабочими днями.