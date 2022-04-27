В свердловских магазинах упали цены на овощи, фрукты и сметану

28 апреля 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

За неделю с 15 по 22 апреля капуста стала дешевле на 5,82% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Свердловской области резко снизилась цена на капусту, лук, картофель, бананы, а также на сметану и муку. Статистика за неделю с 15 по 22 апреля опубликована на сайте Свердловскстата. Сильнее всего подешевела капуста — на 5,82%. За килограмм белокочанной в магазинах региона теперь в среднем придется отдать 96,46 рубля. Снизилась средняя цена на репчатый лук (-5,2%, средняя цена составляет 51,35 рубля за кило), помидоры (-3,67%, 192,8 руб/кг), картофель (-0,14%, 53 руб/кг), бананы (-6,28%, 114,19 руб/кг), мука (-3%, 54,81 руб/кг) и сметана (-2,31%, 279,61 руб/кг). Среди подешевевших также отмечаются сычужные сыры (-2,22%, 767 руб/кг), детские консервы овощные (-1,01%, 606,10 руб/кг) и фруктово-ягодные (-2,29%, 502,44 руб/кг). Неделей ранее Свердловскстат зафиксировал снижение стоимости огурцов, помидоров, капусты и сливочного масла. При этом, за предыдущий период картофель подорожал на 6,2% до 53,32 рубля за килограмм, на 4% стали дороже лук и свекла, которые стоили в среднем 54,2 и 62,6 руб/кг, соответственно. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области резко снизилась цена на капусту, лук, картофель, бананы, а также на сметану и муку. Статистика за неделю с 15 по 22 апреля опубликована на сайте Свердловскстата. Сильнее всего подешевела капуста — на 5,82%. За килограмм белокочанной в магазинах региона теперь в среднем придется отдать 96,46 рубля. Снизилась средняя цена на репчатый лук (-5,2%, средняя цена составляет 51,35 рубля за кило), помидоры (-3,67%, 192,8 руб/кг), картофель (-0,14%, 53 руб/кг), бананы (-6,28%, 114,19 руб/кг), мука (-3%, 54,81 руб/кг) и сметана (-2,31%, 279,61 руб/кг). Среди подешевевших также отмечаются сычужные сыры (-2,22%, 767 руб/кг), детские консервы овощные (-1,01%, 606,10 руб/кг) и фруктово-ягодные (-2,29%, 502,44 руб/кг). Неделей ранее Свердловскстат зафиксировал снижение стоимости огурцов, помидоров, капусты и сливочного масла. При этом, за предыдущий период картофель подорожал на 6,2% до 53,32 рубля за килограмм, на 4% стали дороже лук и свекла, которые стоили в среднем 54,2 и 62,6 руб/кг, соответственно.