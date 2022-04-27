27 апреля 2022

Пермским мэрам советуют отказаться от отпусков из-за спецоперации

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Главы пермских городов лишились отпусков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главам городских округов Пермского края региональные власти настоятельно рекомендовали отказаться от отпусков в ближайшие месяцы. Как говорит источник «Коммерсант-Прикамье» близкий к руководству края, это связано с подготовкой к приезду и размещению беженцев с территории Украины.

«Официального распоряжения нет, но всем главам рекомендовано отложить отпуска в ближайшие месяцы. Это связано с приемом беженцев и в целом с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию», — говорит собеседник издания.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил запланированный на конец марта-начало апреля двухнедельный отпуск. Источник агентства утверждал, что после начала спецоперации на Украине все правительство работает без выходных и праздников.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится вынужденно. Президент РФ Владимир Путин говорил, что нашей стране не оставили другого выбора. Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась. С начала операции в Пермский край приехали 284 беженца, среди которых 70 детей.

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Главам городских округов Пермского края региональные власти настоятельно рекомендовали отказаться от отпусков в ближайшие месяцы. Как говорит источник «Коммерсант-Прикамье» близкий к руководству края, это связано с подготовкой к приезду и размещению беженцев с территории Украины. «Официального распоряжения нет, но всем главам рекомендовано отложить отпуска в ближайшие месяцы. Это связано с приемом беженцев и в целом с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию», — говорит собеседник издания. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил запланированный на конец марта-начало апреля двухнедельный отпуск. Источник агентства утверждал, что после начала спецоперации на Украине все правительство работает без выходных и праздников. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится вынужденно. Президент РФ Владимир Путин говорил, что нашей стране не оставили другого выбора. Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась. С начала операции в Пермский край приехали 284 беженца, среди которых 70 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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