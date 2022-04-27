Депутату из ХМАО предложили устроиться водителем катафалка

28 апреля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Депутат Урая Леонард Насибуллин не хочет работать водителем катафалка Фото: Анна Майорова © URA.RU Безработный депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему от городского центра занятости населения в качестве единственных вакансий предложили устроиться водителем катафалка или сортировщиком мусора. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «В этом году я обратился в администрацию Президента России Владимира Путина с просьбой помочь мне решить вопрос с трудоустройством, потому что еще в феврале он дал поручение до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных. Мое обращение поступило с Москвы в аппарат правительства округа, где уже губернатор дала поручение решить мой вопрос на уровне муниципалитета. Урайский центр занятости отправил ходатайства почти вовсе организации города, кроме этого я сам по направлениям обращался в различные организации, но кроме сортировщика мусора на полигон и водителя катафалка на кладбище мне работы в городе не нашлось», — рассказал депутат. От предложенных вакансий депутат отказался, мотивируя тем, что хочет найти профессию по специальности, имея на руках два диплома о высшем образовании. Директор Урайского центра занятости населения Ирина Семенова в разговоре с URA.RU опровергла слова депутата. «Это была просто выписка из регистра о имеющихся вакансиях. Таких направлений Насибуллину не предлагалось. Были варианты с его трудоустройством мастером натяжных потолков и диспетчером, но он отказался. Мы уже в 2020 году помогали ему с переобучением на специализацию охрана труда. У него есть возможность стать самозанятым и получить субсидию до 220 тысяч рублей на открытие дела, если он придумает чем заниматься. В общем, возможностей много», — резюмировала Семенова. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин считает, что на него оказывается политическое давление со стороны мэрии из-за оппозиционных взглядов. В том числе с этим депутат связывает тот факт, что не может найти работу в Урае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Безработный депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что ему от городского центра занятости населения в качестве единственных вакансий предложили устроиться водителем катафалка или сортировщиком мусора. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «В этом году я обратился в администрацию Президента России Владимира Путина с просьбой помочь мне решить вопрос с трудоустройством, потому что еще в феврале он дал поручение до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных. Мое обращение поступило с Москвы в аппарат правительства округа, где уже губернатор дала поручение решить мой вопрос на уровне муниципалитета. Урайский центр занятости отправил ходатайства почти вовсе организации города, кроме этого я сам по направлениям обращался в различные организации, но кроме сортировщика мусора на полигон и водителя катафалка на кладбище мне работы в городе не нашлось», — рассказал депутат. От предложенных вакансий депутат отказался, мотивируя тем, что хочет найти профессию по специальности, имея на руках два диплома о высшем образовании. Директор Урайского центра занятости населения Ирина Семенова в разговоре с URA.RU опровергла слова депутата. «Это была просто выписка из регистра о имеющихся вакансиях. Таких направлений Насибуллину не предлагалось. Были варианты с его трудоустройством мастером натяжных потолков и диспетчером, но он отказался. Мы уже в 2020 году помогали ему с переобучением на специализацию охрана труда. У него есть возможность стать самозанятым и получить субсидию до 220 тысяч рублей на открытие дела, если он придумает чем заниматься. В общем, возможностей много», — резюмировала Семенова. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин считает, что на него оказывается политическое давление со стороны мэрии из-за оппозиционных взглядов. В том числе с этим депутат связывает тот факт, что не может найти работу в Урае.