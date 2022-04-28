Минздрав оставил 1 центр для скрининга свердловских младенцев

Неонатальный скрининг позволит выявлять серьезные врожденные патологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минздрав России определил медицинское учреждение, где будут осуществлять расширенный неонатальный скрининг. В Свердловской области обследование на 36 наследственных заболеваний будут проводить на базе ГАУЗ СО Клинико-диагностического центра «Охраны здоровья матери и ребенка». Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве.

«Расширенный неонатальный скрининг будут проводить на базе ГАУЗ СО Клинико-диагностического центра „Охраны здоровья матери и ребенка“, который находится в Екатеринбурге. В центре будут следить за оказанием медицинской помощи выявленным пациентам, их обеспеченностью лекарственными препаратами. Это все заложено в федеральном проекте, утвержденном Правительством России», — сказано в сообщении.

Неонатальный скрининг — важное обследование, позволяющее уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии. Неофициально его называют «пяточным» тестом, поскольку кровь берется из пяточки и наносится на специальный тест-бланк.

Ранее URA.RU писало, что в России расширят программу неонатального скрининга (массовой проверки новорожденных — прим. ред.) на наследственные и врожденные заболевания. Такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Также Мишустин дал поручение Минздраву к 1 сентября подготовить запуск в стране пилотного проекта по генетическому тестированию беременных на выявление наследственных и врожденных заболеваний. Такое исследование позволяет обнаружить хромосомные аномалии еще на этапе ведения беременности.

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