Чиновник назвал топ необычных мест для туристов в Пермском крае

Самыми необычными местами Хорошутин назвал плато Кваркуш и водопады Жигалана Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Замминистра туризма и молодежной политики Пермского края Сергей Хорошутин рассказал о своем личном топе необычных туристических мест в регионе. Рейтингом он поделился во время прямой трансляции проекта «Объясняем РФ», запись которого опубликована в официальной группе краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Что касается интересных мест на севере края, лично для меня невероятными являются всегда плато Кваркуш и водопады Жигалана», — рассказал Хорошутин. Замминистра отметил, что путь до этих достопримечательностей непростой, однако добраться до туда вполне возможно. Среди интересных и более доступных объектов чиновник также отметил поселок Усть-Койву, реки Чусовую, Койву и Усьву.

По словам Хорошутина самые популярные туристические направления в регионе — кемпинг и глэмпинг. Такие виды отдыха, по мнению чиновника, дарят очень интересный опыт, которого ранее у многих не было. Также гость трансляции поделился статистикой: Пермский край вошел в топ-10 регионов страны по интересу путешественников, которые пользовались туристическим кешбэком.

Ранее замминистра призвал пермских предпринимателей, работающих в сфере туризма, прекратить конкурировать между собой. По мнению Хорошутина, турбизнесу следует начать совместно представлять край и соперничать за туристов с другими регионами.