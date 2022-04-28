28 апреля 2022

Раненый на охоте председатель челябинского суда уйдет в отставку

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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Судья сам попросил об отставке Фото:

Председатель Еткультского районного суда Вадим Кинзин, получивший ранение на охоте с коллегой из Еманжелинска Михаилом Грачевым, уйдет в отставку. Соответствующее заявление удовлетворила квалификационная коллегия судей Челябинской области, говорится в сообщении на сайте ККС.

«Квалификационной коллегией судей Челябинской области удовлетворено заявление председателя, судьи Еткульского районного суда Челябинской области Кинзина В.Д. о прекращении полномочий председателя суда, судьи по подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ 01 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Это значит, что полномочия он сложит с 1 ноября. Ранее аналогичным образом поступил и Михаил Грачев, сложивший полномочия 24 марта 2022 года. Инцидент произошел в октябре 2021 года. В тот день Грачев вместе с Кинзиным были на охоте. В какой-то момент прозвучал выстрел и дробь из ружья Грачева попала в коллегу. Он долгое время пробыл в реанимации, но выжил.

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Председатель Еткультского районного суда Вадим Кинзин, получивший ранение на охоте с коллегой из Еманжелинска Михаилом Грачевым, уйдет в отставку. Соответствующее заявление удовлетворила квалификационная коллегия судей Челябинской области, говорится в сообщении на сайте ККС. «Квалификационной коллегией судей Челябинской области удовлетворено заявление председателя, судьи Еткульского районного суда Челябинской области Кинзина В.Д. о прекращении полномочий председателя суда, судьи по подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ 01 ноября 2022 года», — говорится в сообщении. Это значит, что полномочия он сложит с 1 ноября. Ранее аналогичным образом поступил и Михаил Грачев, сложивший полномочия 24 марта 2022 года. Инцидент произошел в октябре 2021 года. В тот день Грачев вместе с Кинзиным были на охоте. В какой-то момент прозвучал выстрел и дробь из ружья Грачева попала в коллегу. Он долгое время пробыл в реанимации, но выжил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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